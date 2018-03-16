Prorrogadas inscrições para edital de apoio a obras audiovisuais inéditas

Foram prorrogadas as inscrições para o edital de Apoio a Produção de Obras Audiovisuais Inéditas de Curta Metragem, de Ficção ou Documentário. As propostas devem ser encaminhadas para o Museu da Imagem e do Som (MIS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) até o dia 2 de abril de 2018 via Correios. A data limite anterior era 16 de março.

Com a prorrogação para o recebimento de propostas, todas as demais datas do edital foram alteradas. A abertura dos envelopes pela Comissão de Análise Documental será no dia 9 de abril; a publicação da Ata pela Comissão de Análise Documental, no dia 11; o fim do prazo recursal da primeira fase será no dia 17; a publicação da Ata da Comissão de Análise Técnica – Meritória no dia 16 de maio; fim do prazo recursal da segunda fase, dia 23 de maio; publicação do Resultado final dos selecionados, homologação e convocação para entrega da documentação de regularidade fiscal, dia 29 de maio e o prazo final para Cadastramento dos Convenentes na Serc, dia 4 de junho.

Serão selecionados três projetos que receberão apoio financeiro para sua completa produção. Serão contemplados apenas produtores audiovisuais atuantes no Estado, prestigiando a produção independente sul-mato-grossense de forma a fomentar o desenvolvimento da produção audiovisual local.

Os projetos avaliados devem ser inéditos, de curta metragem de ficção ou documentário. Podem contar – de forma total ou parcial – com técnicas de animação, sendo permitida a incursão experimental, com caráter de inovação de linguagem. Os filmes podem ter duração de 10 a 30 minutos. Em todos os casos, a matriz de captação deve ser em formatos digitais de alta definição (HD).

A seleção será realizada em duas etapas e por dois grupos com enfoques especificos: Comissão de Análise Documental e Comissão de Análise Técnica Meritória. Cada uma será formada por seis membros, três titulares três suplentes, de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, sendo ambas nomeadas pelo presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O edital está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site da FCMS. Outras informações podem ser obtidas no MIS, que fica no Memorial da Cultura, na avenida Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar, Centro ou pelo telefone (67) 3316-9178.

Edital original – 30 de janeiro

Novo calendário – página 11