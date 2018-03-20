Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:06

Buscar

Últimas notícias
X

Cultura

Publicado edital de seleção para o Festival de Inverno de Bonito

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 20/03/2018 às 11:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (20.3) edital para seleção pública de atrações artísticas sul-mato-grossenses para participação no 19º Festival de Inverno de Bonito (FIB). O edital contempla artistas e grupos das Artes Cênicas, Música e Audiovisual para apresentação de shows, espetáculos e exibição de filmes no Festival, que será realizado de 26 a 29 de julho de 2018.

O FIB tem por objetivo produzir ações que contribuam para a integração entre os países sul-americanos, promovendo encontros que valorizem a diversidade cultural do continente, a criação e fruição de riquezas, o intercâmbio, a revelação de experiências e debates de temas relativos à cultura, à cidadania, ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

Podem se inscrever artistas, grupos ou coletivos residentes no Estado e com atuação artística comprovada de, no mínimo, dois anos nas áreas de Artes Cênicas (circo, dança, teatro), Música e Audiovisual. Serão selecionados seis espetáculos de Artes Cênicas (dois espetáculos de circo, dois de teatro e dois de dança) para se apresentar ao ar livre ou em espaços alternativos; cinco shows musicais, sendo três para o palco da praça da Liberdade e dois para o palco do Centro de Múltiplo Uso (CMU); seis filmes curtas-metragens, com tempo de duração de até 20 minutos cada, dos gêneros ficção, documentário, animação ou experimental e três filmes médias-metragens de 20 minutos a 55 minutos ou longas metragens a partir de 55 minutos, de gênero livre.

Cada artista, grupo ou coletivo poderá inscrever somente uma proposta de apresentação, podendo ter como proponente Pessoa Física ou Jurídica na área cultural. As inscrições estarão abertas no período de 20 de março a 4 de maio de 2018 e deverão ser realizadas pelos pretendentes ou seus procuradores, somente  através dos Correios por meio de Sedex, enviado para o seguinte endereço:

  • Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – Gerência de Desenvolvimento e Difusão de Programas Culturais (Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 4º andar, Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho – Campo Grande/MS. CEP 79.002-820.

Caso haja paralisação dos Correios que inviabilize o encaminhamento via Sedex, o proponente poderá protocolizar sua proposta diretamente no setor de protocolos da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – 6º andar.

  • Período de análise das Comissões de Seleção será de 15 a 17 de maio;
  • Resultado será publicado em 21 de maio;
  • Período de recurso, de 22 a 28 de maio;
  • Previsão para publicação do Despacho do diretor-presidente convocando os selecionados para entrega da documentação complementar no dia 19 de junho.

O edital também está disponível na internet no site da FCMS, no link “editais”.

Quaisquer informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas, das 7h30 às 13h30, pelos telefones:

  • 67) 3316-9169 – Núcleo de Dança;
  • (67) 3316-9171 – Núcleo de Teatro e Circo;
  • (67) 3316-9316 Núcleo de Música;
  • (67) 3316-9173 – Núcleo de Audiovisual.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo