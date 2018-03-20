Publicado edital de seleção para o Festival de Inverno de Bonito

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (20.3) edital para seleção pública de atrações artísticas sul-mato-grossenses para participação no 19º Festival de Inverno de Bonito (FIB). O edital contempla artistas e grupos das Artes Cênicas, Música e Audiovisual para apresentação de shows, espetáculos e exibição de filmes no Festival, que será realizado de 26 a 29 de julho de 2018.

O FIB tem por objetivo produzir ações que contribuam para a integração entre os países sul-americanos, promovendo encontros que valorizem a diversidade cultural do continente, a criação e fruição de riquezas, o intercâmbio, a revelação de experiências e debates de temas relativos à cultura, à cidadania, ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

Podem se inscrever artistas, grupos ou coletivos residentes no Estado e com atuação artística comprovada de, no mínimo, dois anos nas áreas de Artes Cênicas (circo, dança, teatro), Música e Audiovisual. Serão selecionados seis espetáculos de Artes Cênicas (dois espetáculos de circo, dois de teatro e dois de dança) para se apresentar ao ar livre ou em espaços alternativos; cinco shows musicais, sendo três para o palco da praça da Liberdade e dois para o palco do Centro de Múltiplo Uso (CMU); seis filmes curtas-metragens, com tempo de duração de até 20 minutos cada, dos gêneros ficção, documentário, animação ou experimental e três filmes médias-metragens de 20 minutos a 55 minutos ou longas metragens a partir de 55 minutos, de gênero livre.

Cada artista, grupo ou coletivo poderá inscrever somente uma proposta de apresentação, podendo ter como proponente Pessoa Física ou Jurídica na área cultural. As inscrições estarão abertas no período de 20 de março a 4 de maio de 2018 e deverão ser realizadas pelos pretendentes ou seus procuradores, somente através dos Correios por meio de Sedex, enviado para o seguinte endereço:

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – Gerência de Desenvolvimento e Difusão de Programas Culturais (Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 4º andar, Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho – Campo Grande/MS. CEP 79.002-820.

Caso haja paralisação dos Correios que inviabilize o encaminhamento via Sedex, o proponente poderá protocolizar sua proposta diretamente no setor de protocolos da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – 6º andar.

Período de análise das Comissões de Seleção será de 15 a 17 de maio;

Resultado será publicado em 21 de maio;

Período de recurso, de 22 a 28 de maio;

Previsão para publicação do Despacho do diretor-presidente convocando os selecionados para entrega da documentação complementar no dia 19 de junho.

O edital também está disponível na internet no site da FCMS, no link “editais”.

Quaisquer informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas, das 7h30 às 13h30, pelos telefones: