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Cultura

Secretaria cadastra artistas e produtores culturais de Bonito

Para preencher o cadastro os interessados devem acessar o link: http://www.bonito.ms.gov.br/cadastro

Renan Nucci

Publicado em 20/03/2018 às 16:48

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A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) de Bonito faz o cadastramento de artistas amadores e profissionais, bem como de instituições locais ligadas à área da cultura.

O objetivo é realizar um mapeamento dos artistas e entidades a fim de organizar um banco de dados digital, possibilitando que os cadastrados possam atuar em eventos e projetos realizados ou apoiados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, além de promover uma aproximação democrática entre o poder público e os agentes culturais.

Uma vez cadastrados, os artistas poderão ser convidados para atuar em projetos rotineiros da Semec, bem como em eventos culturais, como o Festival de Inverno, a Feira Literária de Bonito (Flib) e outros realizados no município.

Poderão se cadastrar artistas maiores de idade ou menores (por meio de uma pessoa responsável) ou grupos artísticos, empresários e produtores (qualquer pessoa física ou jurídica que tenha experiência profissional em áreas relacionadas à cultura).

Uma vez cadastrados os inscritos passarão por uma avaliação realizada pela Semec, na qual comprovarão a autoria dos seus trabalhos, bem como a residência no município a pelo menos 2 anos. A avaliação levará também em conta critérios como originalidade e experiência comprovada.

O preenchimento do cadastro não implica em contratação ou agenciamento dos artistas. Todos os dados preenchidos são de total responsabilidade do cadastrado ou seu representante legal.

Para realizar o cadastro os interessados devem acessar o link: http://www.bonito.ms.gov.br/cadastro

Após o preenchimento, a ficha de cadastro deverá ser enviada para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura através do e-mail semed@bonito.ms.gov.br.

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