Evento do projeto 'Beleza Indígena' será realizado hoje na Aldeia Buritizinho

O evento do projeto 'Beleza Indígena - Valorizando a Arte e a Cultura Terena', que busca demonstrar a beleza dos indígenas desta tribo, será realizado pelos acadêmicos de Turismo da UFMS de Aquidauana nesta sexta-feira (20), a partir de 19h, na Aldeia Buritizinho.

De acordo com a organização do evento, "é de grande importância essa pratica cultural, que também é um momento de festejar, celebrar as conquistas das batalhas enfrentadas ao longo dos anos, sofrendo preconceitos, as lutas pelos seus direitos e para conquistar o respeito e espaço na sociedade".

No local, será realizado um desfile que tem por objetivo demonstrar a beleza da mulher indígena, os vestuários e a pintura corporal; estimular a autoestima e a valorização da cultura; divulgar o trabalho dos artesãos da Aldeia; apresentar o modo de vida, costumes e a comida típica do povo Terena; estimular a valorização da Língua Indígena; e apresentar a aldeia e suas histórias.

O desfile terá participação de meninas entre 12 e 24 anos, residentes nas comunidades Aldeia Limão Verde e Córrego Seco, e irá apresentar trajes típicos terena, com premiação para as três primeiras colocadas. Durante o evento, estarão montadas barracas com exposições de artesanatos e de comidas típicas, além de um espaço aberto para apresentações culturais de grupos e cantores, com músicas na língua indígena.