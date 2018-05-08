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No desfile de Anastácio, secretário anuncia 13ª Festa da Farinha em junho

Ademir Alves, secretário de Cultura da cidade, diz que cantores serão contratados amanhã (9)

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/05/2018 às 10:10

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Acontece desde às 7h30 de hoje (8), desfile em comemoração dos 53 anos da cidade de Anastácio, com hasteamento de pavilhões e desfile cívico na Rua João Leite Ribeiro. Durante o evento, o secretário de Cultura do município, Ademir Alves, esclareceu o adiamento da tradicional Festa da Farinha, que ocorria sempre juntamente às comemorações do aniversário da cidade.

Conforme informou o secretário de Cultura, diante de entraves judiciais quanto à utilização de recurso público municipal para a realização da festa, a alternativa encontrada foi solicitar ao governo federal apoio na realização da 13ª Festa da Farinha.

“Nós fomos até Brasília e conseguimos o recurso federal. Constatamos que o dinheiro não chegaria até o inicio do mês de maio, por isso, decidimos assegurar o evento e adiá-lo para os dias 22 e 23 de junho”, informou Ademir.

O secretário de Cultura ainda fez mistério sobre a relação de artistas que se apresentarão na Festa da Farinha. “Nós ainda não vamos divulgar quem serão os cantores, pois os contratos serão assinados amanhã (9). Mas estamos com toda a lista de atrações culturais pronta, apenas aguardando a conclusão dos contratos para divulgação”, informou.

Entraves judiciais

No ano passado, a Prefeitura Municipal também enfrentou problemas junto à Justiça para a realização do evento. Em 2017, o juiz Luciano Pedro Beladelli proibiu que a prefeitura investisse recurso público na 12ª Festa da Farinha. À época, o Ministério Público Estadual (MPE) pediu que os R$ 373 mil que seriam investidos na festa sejam usados nas áreas da saúde, educação, infraestrutura básica, idoso, criança e adolescente e assistência a pessoas desamparadas.

A Justiça determinou que em caso de descumprimento, a verba que seria destinada a realização da festa fosse bloqueada e aplicaria multa diária de R$ 10 mil. A prefeitura de Anastácio não recorreu da decisão e este ano procurou o governo federal para viabilizar o evento que já se tornou parte do calendário oficial de festividades de Anastácio.

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