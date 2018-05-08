No desfile de Anastácio, secretário anuncia 13ª Festa da Farinha em junho

53 anos
Ademir Alves, secretário de Cultura da cidade, diz que cantores serão contratados amanhã (9)
Acontece desde às 7h30 de hoje (8), desfile em comemoração dos 53 anos da cidade de Anastácio, com hasteamento de pavilhões e desfile cívico na Rua João Leite Ribeiro. Durante o evento, o secretário de Cultura do município, Ademir Alves, esclareceu o adiamento da tradicional Festa da Farinha, que ocorria sempre juntamente às comemorações do aniversário da cidade.
Conforme informou o secretário de Cultura, diante de entraves judiciais quanto à utilização de recurso público municipal para a realização da festa, a alternativa encontrada foi solicitar ao governo federal apoio na realização da 13ª Festa da Farinha.
“Nós fomos até Brasília e conseguimos o recurso federal. Constatamos que o dinheiro não chegaria até o inicio do mês de maio, por isso, decidimos assegurar o evento e adiá-lo para os dias 22 e 23 de junho”, informou Ademir.
O secretário de Cultura ainda fez mistério sobre a relação de artistas que se apresentarão na Festa da Farinha. “Nós ainda não vamos divulgar quem serão os cantores, pois os contratos serão assinados amanhã (9). Mas estamos com toda a lista de atrações culturais pronta, apenas aguardando a conclusão dos contratos para divulgação”, informou.
Entraves judiciais
No ano passado, a Prefeitura Municipal também enfrentou problemas junto à Justiça para a realização do evento. Em 2017, o juiz Luciano Pedro Beladelli proibiu que a prefeitura investisse recurso público na 12ª Festa da Farinha. À época, o Ministério Público Estadual (MPE) pediu que os R$ 373 mil que seriam investidos na festa sejam usados nas áreas da saúde, educação, infraestrutura básica, idoso, criança e adolescente e assistência a pessoas desamparadas.
A Justiça determinou que em caso de descumprimento, a verba que seria destinada a realização da festa fosse bloqueada e aplicaria multa diária de R$ 10 mil. A prefeitura de Anastácio não recorreu da decisão e este ano procurou o governo federal para viabilizar o evento que já se tornou parte do calendário oficial de festividades de Anastácio.
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