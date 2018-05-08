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Cultura

The Fevers é atração da Noite da Seresta em homenagem às mães

Renan Nucci

Publicado em 08/05/2018 às 18:00

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Em homenagem ao Dia das Mães, a Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, promove a Noite da Seresta Especial na sexta-feira, 11 de maio, no Jardim da Independência, a partir das 19h30. A principal atração será a banda The Fevers.

A Noite da Seresta em homenagem às mães contará também com artistas locais. O evento terá apresentações da RT Banda Show e Banda Destak acompanhando os músicos Wender Silva e Braguinha.

The Fevers

Influenciados por Elvis, Beatles e Rolling Stones, a Banda The Fevers iniciou suas atividades musicais no Colégio entre amigos em 1965, na zona norte do Rio de Janeiro. Foram convidados a acompanhar musicalmente as principais estrelas brasileiras do movimento que se espalhava por todo o mundo, o chamado Rock n’ Roll, no qual no Brasil, os Fevers tiveram grande participação e importância, foram contratados para atuar no principal programa jovem em rede nacional de TV da época, a “Jovem Guarda”, apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.

O nome da banda surgiu inspirado em um sucesso de Elvis Presley – “Fever”. Destacaram-se gravando grandes versões de sucessos internacionais, acompanhando a evolução do mercado musical, mantendo a pegada de rock n’roll que os lançou. Ao longo de quatro décadas de estrada o volume de sucessos da banda só é comparável no Brasil a Mega Stars. São mais de 50 lançamentos e um grande número de compilações (entre vinil, fitas cassete, CDs e DVD), uma vendagem superior a 13 milhões de copias efetivamente vendidas.

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