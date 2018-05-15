Festival Estudantil da Canção de Corumbá acontece de 23 a 25 de agosto

Promovido pela Prefeitura, o Festival Estudantil da Canção de Corumbá (FECC) 2018 acontece nos dias 23, 24 e 25 de agosto no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros. O evento está sob a responsabilidade do Comitê de Gestão Compartilhada, formado pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.

Poderão participar do FECC os alunos da rede pública municipal, estadual ou federal, bem como os da rede privada de ensino, de qualquer etapa da Educação Básica ou do Ensino Superior. O FECC será composto por seis categorias premiáveis, dividindo-se da seguinte forma: Infantil; Juvenil; Adulto; Gospel; Banda; e Especial.

Na categoria Infantil podem se inscrever crianças de 7 a 11 anos, podendo optar pela apresentação solo ou em conjunto, com acompanhamento exclusivo da Banda disponibilizada pelo FECC. A categoria Juvenil abrange jovens de 12 a 17 anos. A Adulta é destinada para maiores de 18 anos.

Já na categoria Banda, podem participar candidatos acima de 7 anos, caracterizada por ter todos os seus participantes executando a apresentação, com no máximo com 7 integrantes, sendo vedado o acompanhamento da banda disponibilizada pela organização. Na categoria Gospel podem participar cantores acima de 07 anos. Na Especial, também acima de 07 anos, somente para alunos com deficiência.

O aluno inscrito poderá concorrer em apenas uma categoria. O FECC 2018 será dividido em três etapas: seletiva interna; seletiva eliminatória; e ensaio preparatório para o Festival (os ensaios ocorrerão desde a fase eliminatória, totalizando 10 dias de ensaio). É obrigatória a participação em todas as etapas.

As inscrições, em caráter totalmente gratuito, têm início no dia 04 de junho de 2018 e término em 18 do mesmo mês. As fichas, devidamente preenchidas e acompanhadas de CD contendo a versão da música constante na ficha de inscrição, deverão ser protocoladas diretamente na Secretaria Municipal de Educação, na sede da Prefeitura Municipal de Corumbá, (Rua Gabriel Vandoni de Barros, s/nº, 2º piso – SEMED), das 07h às 11h e das 13h às 17 horas.

Torcidas

Conforme o regulamento do FECC 2018, publicado na edição dessa segunda-feira, 14 de maio, do DIOCORUMBÁ, será disponibilizado o número máximo de participação para até 10 torcidas organizadas para o FECC 2018. O critério de seleção para participação, no caso de mais de 10 unidades solicitantes, será de ordem de recebimento da inscrição.

As unidades de ensino poderão inscrever apenas uma torcida organizada, com no mínimo de 80 e máximo de 120 integrantes, incluindo os componentes da organização da mesma. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 01 a 13 de agosto de 2018, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, Coordenadoria de Politicas Publicas para Juventude, sito na Rua XV de Novembro, 400 – Centro.

Cada torcida, previamente inscrita, deverá entregar até o dia 20 de agosto de 2018, às 11h, na Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, 10 cópias do release de sua torcida, contendo nome da escola, nome da torcida, o responsável pela torcida e seu referido suplente, tema, cores da camiseta e informações adicionais, caso sejam necessárias. O espaço reservado a cada torcida nas arquibancadas será definido por sorteio, a ser realizado no dia 17 de agosto de 2018, no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros, às 10h.

O Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros estará à disposição para a preparação do espaço das torcidas a partir dia 22 de agosto de 2018, às 8h. Cada torcida tem a liberdade de escolher o seu tema e a cor das suas camisetas ou abadás, desde que atenda aos preceitos deste Regulamento. É permitida a alusão a patrocinadores nas camisetas ou abadás, desde que as mesmas não tenham cunho político-eleitoral ou evoquem o uso de bebidas alcoólicas ou derivados de tabaco, bem como palavras ou imagens de cunho sexual.

A soma dos pontos dos jurados dos três dias e nos quesitos de avaliação, irá definir as colocações de 1º ao máximo do 10º lugar (se houver) do Festival Estudantil da Canção de Corumbá 2018, sendo a premiação dividida da seguinte forma:

1º Lugar: 50% da arrecadação da bilheteria dos 3 (três) dias de Festival, recolhida no local;

2º Lugar: 30% da arrecadação da bilheteria dos 3 (três) dias de Festival, recolhida no local;

3º Lugar: 20% da arrecadação da bilheteria dos 3 (três) dias de Festival, recolhida no local.

A fiscalização da arrecadação da bilheteria do evento ficará a cargo Coordenadoria de Politicas Publicas Para Juventude, a ser definida até dois dias antes do início do evento, a qual será responsável por fazer as devidas contagens, repasses de premiação e prestação de contas necessárias.