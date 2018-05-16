Festival 'Brasil Sabor' celebra o que há de melhor da gastronomia de MS

Nesta terça-feira (15) aconteceu o lançamento do festival Brasil Sabor em Mato Grosso do Sul, evento que começa amanhã (17) e vai até o dia 3 de junho em 46 estabelecimentos entre os municípios de Campo Grande, Bonito, Três Lagoas e Dourados.

Encabeçado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o festival é considerado uma homenagem à gastronomia brasileira, por ressaltar comidas regionais em releituras de pratos tradicionais. Presidente da Associação em MS, Juliano Wertheimer, disse que o tema é “Origem e Original”, para estimular a criatividade dos chefs.

“A alimentação fora de casa representa o primeiro emprego de uma grande parcela da população. Então, não somos só geradores de receitas, nós geramos oportunidades para que as pessoas, principalmente os jovens, iniciem suas carreiras”, disse ao ressaltar a importância de fomentar a gastronomia local.

Representando o Governo do Estado, o secretário da Semagro, Jaime Verruck, afirmou que o Estado precisa cada vez mais criar características da gastronomia regional, assim como fazer uma ação forte para incentivar as atividades empreendedoras. “Sempre digo que quem faz o desenvolvimento estadual é o empreendedor, o papel do Governo é apenas criar o ambiente favorável para que ele possa se instalar e crescer”.

Diretor da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), órgão vinculado à Semagro, Bruno Wendling, ressaltou que Campo Grande está se posicionando no segmento de turismo gastronômico e Mato Grosso do Sul se diferencia pela cultura regional gastronômica. “Notamos que esse fator começa a ser motivo de deslocamento das pessoas e isso fortalece o turismo e a economia”.

Proprietário do Maó Boteco, Jorge Campos, apresentou uma releitura de uma lasanha de pintado. “Esse prático é típico da região de Bonito e Bodoquena e fizemos uma versão com bechamel de coco para o festival, que ressalta a cultura regional por meio dos pratos”, destaca.

Brasil Sabor

O festival conta com o apoio do Sebrae e, neste ano vai reunir 46 bares, restaurantes e casas noturnas entre os municípios de Campo Grande, Bonito, Três Lagoas e Dourados. Confira a lista de restaurantes e pratos.