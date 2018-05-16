Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:09

Buscar

Últimas notícias
X

Comer e beber

Festival 'Brasil Sabor' celebra o que há de melhor da gastronomia de MS

A edição deste ano vai reunir 46 bares, restaurantes e casas noturnas de Campo Grande, Bonito, Três Lagoas e Dourados

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/05/2018 às 11:03

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nesta terça-feira (15) aconteceu o lançamento do festival Brasil Sabor em Mato Grosso do Sul, evento que começa  amanhã (17) e vai até o dia 3 de junho em 46 estabelecimentos entre os municípios de Campo Grande, Bonito, Três Lagoas e Dourados.

Encabeçado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o festival é considerado uma homenagem à gastronomia brasileira, por ressaltar comidas regionais em releituras de pratos tradicionais. Presidente da Associação em MS, Juliano Wertheimer, disse que o tema é “Origem e Original”, para estimular a criatividade dos chefs.

“A alimentação fora de casa representa o primeiro emprego de uma grande parcela da população. Então, não somos só geradores de receitas, nós geramos oportunidades para que as pessoas, principalmente os jovens, iniciem suas carreiras”, disse ao ressaltar a importância de fomentar a gastronomia local.

Representando o Governo do Estado, o secretário da Semagro, Jaime Verruck, afirmou que o Estado precisa cada vez mais criar características da gastronomia regional, assim como fazer uma ação forte para incentivar as atividades empreendedoras. “Sempre digo que quem faz o desenvolvimento estadual é o empreendedor, o papel do Governo é apenas criar o ambiente favorável para que ele possa se instalar e crescer”.

Diretor da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), órgão vinculado à Semagro, Bruno Wendling, ressaltou que Campo Grande está se posicionando no segmento de turismo gastronômico e Mato Grosso do Sul se diferencia pela cultura regional gastronômica. “Notamos que esse fator começa a ser motivo de deslocamento das pessoas e isso fortalece o turismo e a economia”.

Proprietário do Maó Boteco, Jorge Campos, apresentou uma releitura de uma lasanha de pintado. “Esse prático é típico da região de Bonito e Bodoquena e fizemos uma versão com bechamel de coco para o festival, que ressalta a cultura regional por meio dos pratos”, destaca.

Brasil Sabor

O festival conta com o apoio do Sebrae e, neste ano vai reunir 46 bares, restaurantes e casas noturnas entre os municípios de Campo Grande, Bonito, Três Lagoas e Dourados. Confira a lista de restaurantes e pratos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo