Jornalista lança livro ficcional 'As Cinzas de Altivez' nesta sexta-feira

A conhecida jornalista e escritora da Capital, Juliana Feliz, realiza o lançamento do novo livro, o primeiro no estilo ficcional, “As cinzas de Altivez”, nesta sexta-feira (18), a partir das 20h, no espaço literário do Fran’s Café.

Conforme a escritora, foram dois anos e meio, entre pesquisa e construção do romance de alta fantasia voltado ao público jovem adulto. A história de uma jovem sensitiva chamada Ariadne Ventura é marcada por debates importantes como o enfrentamento das mulheres pelo direito de realizarem suas próprias escolhas em uma sociedade marcada até os dias atuais pelo subjulgamento masculino. Outros enfrentamentos abordados na obra são: autoritarismo, liberdade de expressão e o conflito entre religião e Estado.

Não se trata de uma obra panfletária, mas, desperta reflexões profundas, diante das experiências vividas pela protagonista em um local que foi literalmente “criado pela autora”. Ordália é um pequeno país com paisagem que remete ao leitor cenários como Portugal, Espanha e Inglaterra e no qual cada detalhe foi inspirado significativamente.

Da criação a finalização do romance, Juliana Feliz desenvolveu o trabalho sem apoio institucional, mas, contando com amigos talentosos que conseguiram imprimir no produto final, o livro, a marca registrada da história idealizada em um universo ficcional. A primeira edição totaliza 500 exemplares que estão sendo comercializados pela internet, no site oficial da escritora.

Quem é Juliana Feliz

Jornalista formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Juliana é mestre em Estudos de Linguagens (Linguística e Semiótica) e especialista em Imagem e Som pela mesma instituição. Além disso, é licenciada no curso de Letras (Língua Portuguesa e Literaturas), pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Atuou como jornalista em agências de notícia, assessorias de imprensa e atualmente é professora universitária em cursos de graduação e pós-graduação na área de Comunicação.

Juliana Feliz é associada da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul, grupo para o qual foi convidada em 2016. Neste período participou por duas vezes da Feira Literária de Bonito (FLIB), na qual participou como convidada e trocou experiências sobre o trabalho dela com outros escritores.

Como comprar o livro

O lançamento do livro está marcado para o dia 18 de maio, às 20h, no Fran's Café, em Campo Grande. O endereço é na R. Mal. Candido Mariano Rondon, 2453 – Centro. Interessados em garantir um exemplar da primeira edição podem antecipar a compra pelo site: www.ascinzasdealtivez.com.br e adquirir a obra que será autografada no dia do evento.