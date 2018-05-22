Museu militar recém inaugurado emociona estudantes da Rede Pública e Privada de Ensino

Com programação especial durante a Semana do Museu, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAN), o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, responsável pelo Museu Marechal José Machado Lopes, participou da semana comemorativa em alusão à história, identidade e luta nas guerras, o que chamou a atenção e emocionou crianças e jovens que visitaram o museu entre os dias 14 e 20 de maio.

O museu recebeu a visita de estudantes da rede pública e privada de Aquidauana e Anastácio, excursões de turistas de outros municípios e outros estados, que ficaram encantados com o acervo, aquecendo o turismo da cidade, e divulgando a presença da Força Terrestre desde os primórdios do Sudoeste pantaneiro.

A temporada cultural promovida pelo IBRAN visa comemorar o Dia Internacional dos Museus que aconteceu no dia 18 de maio.

Conforme o 9º BE Cmb, o Museu Marechal Machado Lopes, recentemente inaugurado, passou por uma readequação e modernização, alterou a sua a temática para “A presença militar em Aquidauana e região, participação do 9º BE Cmb na Segunda Guerra Mundial e mais recentemente nas missões de paz, na qual o Batalhão participou da formação dos contingentes das Companhias de Engenharia de Força de Paz de Angola e do Haiti.

Durante a Semana dos Museus, além da programação normal e exposição das peças do seu acervo, foi montado uma representação de militares, que com vestimentas características e uniformes, que representaram os diversos momentos da presença militar na região. O local possui muitas fotos, bandeiras, documentos, armamentos e artefatos de guerra em seu acervo, o que desperta o interesse imediato do visitante.