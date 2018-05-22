Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:10

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Museu militar recém inaugurado emociona estudantes da Rede Pública e Privada de Ensino

Crianças e jovens conheceram um pouco do cotidiano dos soldados em guerras passadas

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/05/2018 às 08:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com programação especial durante a Semana do Museu, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAN), o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, responsável pelo Museu Marechal José Machado Lopes, participou da semana comemorativa em alusão à história, identidade e luta nas guerras, o que chamou a atenção e emocionou crianças e jovens que visitaram o museu entre os dias 14 e 20 de maio.

O museu recebeu a visita de estudantes da rede pública e privada de Aquidauana e Anastácio, excursões de turistas de outros municípios e outros estados, que ficaram encantados com o acervo, aquecendo o turismo da cidade, e divulgando a presença da Força Terrestre desde os primórdios do Sudoeste pantaneiro.

A temporada cultural promovida pelo IBRAN visa comemorar o Dia Internacional dos Museus que aconteceu no dia 18 de maio.

Conforme o 9º BE Cmb, o Museu Marechal Machado Lopes, recentemente inaugurado, passou por uma readequação e modernização, alterou a sua a temática para “A presença militar em Aquidauana e região, participação do 9º BE Cmb na Segunda Guerra Mundial e mais recentemente nas missões de paz, na qual o Batalhão participou da formação dos contingentes das Companhias de Engenharia de Força de Paz de Angola e do Haiti.

Durante a Semana dos Museus, além da programação normal e exposição das peças do seu acervo, foi montado uma representação de militares, que com vestimentas características e uniformes, que representaram os diversos momentos da presença militar na região. O local possui muitas fotos, bandeiras, documentos, armamentos e artefatos de guerra em seu acervo, o que desperta o interesse imediato do visitante.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo