Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:10

Buscar

Últimas notícias
X

Corumbá

Vencedores do 'Soy Loco por América' serão premiados nesta sexta no FASP

Renan Nucci

Publicado em 22/05/2018 às 17:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Saíram os vencedores do Concurso Soy Loco Por ti América nas categorias desenho, poesia e vídeo. Os premiados são alunos da Escola Estadual 2 de Setembro, de Ladário, e da Escola Municipal José de Souza Damy.

O desenho selecionado foi o da aluna Érica Carolina de Oliveira Andrade, com o tema “Mato Grosso do Sul Multicultural”. Érica estuda no 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal José de Souza Damy, de Corumbá, e teve como professor orientador Diego Rodrigues da Silva.

A melhor poesia veio da Escola Estadual 2 de Setembro, de Ladário, obra do aluno Luiz Anderson Fernando Lopes, dp 9º ano A, com o título “Mato Grosso do Sul e suas maravilhas”. Ele contou com o apoio da professora orientadora Aglaisse Ramona Orichuela.  Os primeiros versos dizem: “Estado festivo do chamamé/Que toma chimarrão e tereré/Cidades grandes e bonitas/Que atraem muitos turistas”.

O vídeo com melhor avaliação também veio da Escola Estadual 2 de Setembro, de Ladário, produzido pelos alunos Pedro José de Santana Marques, Nicaelle de Almeida Silva e Poliana de Souza Cavalheiro, com o tema “Muphan, um retrato da história de Mato Grosso do Sul”. Eles foram orientados pela professora Flaviana de Jesus Silva.

A premiação aos vencedores ocorre na manhã desta sexta-feira, 25, no Circo da Cultura e Cidadania (CCC) montado no Porto Geral, onde grupos deI estudantes das escolas de Corumbá, Ladário, Puerto Quijarro, Puerto Suarez e Carmen Rivero Torrez apresentam coreografias em homenagem aos países sul-americanos. 

O Festival América do Sul Pantanal, de 24 a 27 de maio, em Corumbá, Ladário, Puerto Quijarro e Puerto Suarez é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Corumbá. (Assessoria de Comunicação FASP).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo