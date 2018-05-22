Vencedores do 'Soy Loco por América' serão premiados nesta sexta no FASP

Saíram os vencedores do Concurso Soy Loco Por ti América nas categorias desenho, poesia e vídeo. Os premiados são alunos da Escola Estadual 2 de Setembro, de Ladário, e da Escola Municipal José de Souza Damy.

O desenho selecionado foi o da aluna Érica Carolina de Oliveira Andrade, com o tema “Mato Grosso do Sul Multicultural”. Érica estuda no 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal José de Souza Damy, de Corumbá, e teve como professor orientador Diego Rodrigues da Silva.

A melhor poesia veio da Escola Estadual 2 de Setembro, de Ladário, obra do aluno Luiz Anderson Fernando Lopes, dp 9º ano A, com o título “Mato Grosso do Sul e suas maravilhas”. Ele contou com o apoio da professora orientadora Aglaisse Ramona Orichuela. Os primeiros versos dizem: “Estado festivo do chamamé/Que toma chimarrão e tereré/Cidades grandes e bonitas/Que atraem muitos turistas”.

O vídeo com melhor avaliação também veio da Escola Estadual 2 de Setembro, de Ladário, produzido pelos alunos Pedro José de Santana Marques, Nicaelle de Almeida Silva e Poliana de Souza Cavalheiro, com o tema “Muphan, um retrato da história de Mato Grosso do Sul”. Eles foram orientados pela professora Flaviana de Jesus Silva.

A premiação aos vencedores ocorre na manhã desta sexta-feira, 25, no Circo da Cultura e Cidadania (CCC) montado no Porto Geral, onde grupos deI estudantes das escolas de Corumbá, Ladário, Puerto Quijarro, Puerto Suarez e Carmen Rivero Torrez apresentam coreografias em homenagem aos países sul-americanos.

O Festival América do Sul Pantanal, de 24 a 27 de maio, em Corumbá, Ladário, Puerto Quijarro e Puerto Suarez é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Corumbá. (Assessoria de Comunicação FASP).