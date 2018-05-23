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Parrilha Pescadores de MS traz o melhor dos cortes especiais de churrasco

Marcão Parrilheiro vai a Minas Gerais aprimorar técnicas de defumação para o evento exclusivo em Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/05/2018 às 09:51

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Para quem aprecia churrasco de verdade, a primeira edição do Parrilha Pescadores de Mato Grosso do Sul está chegando para satisfazer os paladares mais exigentes de Aquidauana e região. No próximo dia 2 de junho (sábado) Marcão Parrilheiro recebe pescadores, amigos, familiares e o público interessado no sabor do autêntico churrasco assado em grelha argentina.

Para isso, o idealizador foi até a cidade de Santa Rita do Sapucaia, Minas Gerais, aprender mais e trazer novidades para o evento exclusivo na cidade. Marcão se encontrou com o churrasqueiro profissional, Chef Fernando Reis, em terras mineiras, e pretende replicar a qualidade dos assados na Toca da Onça. “Ao pessoal do Mato Grosso do Sul, Aquidauana e Pantanal, vamos levar o melhor do trabalho com cortes diferenciados para o evento. Esperamos a presença de todos”, afirmou.

Parrilha Pescadores de MS

Com pratos como assado em tiras, bife de chorizo, ancho, prime rib, picanha selada, costela de chão, assado de varal com legumes, porco no tacho e peixes fresco, o evento marcado para o dia 2 de junho começa a partir das 19 horas no Toca da Onça. Além do churrasco, também será servido Chopp Artesanal Pilsen Koch Bier. Haverá show ao vivo com a dupla Lino & e Nando. O valor da pulseira de acesso é de R$ 70 por pessoa. Outras informações reservas podem ser obtidas por meio do telefone (67) 99274 - 0272.

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