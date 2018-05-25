Fasp terá Circuito de Cinema para agradar a todos os públicos

Cultura
As exibições são gratuitas e acontecem na Casa de Cultura de Ladário, na Praça CEU e no Centro de Convenções do Pantanal
A 14ª edição do Festival América do Sul Pantanal (Fasp) terá uma ampla programação de cinema para todos os públicos e idades. A produção é de Lidiane Lima, com assistência de produção de Reinaldo Barbosa e curadoria de Lidiane Lima e Marinete Pinheiro.
Um dos destaques é o filme ganhador do Oscar 2018 de melhor filme estrangeiro, o chileno “Uma Mulher Fantástica”, que aborda o relacionamento de uma garçonete transexual com um homem que deixou a família para ficar com ela. Após a inesperada morte do seu companheiro, sua vida dá uma guinada total. A exibição será no Centro de Convenções do Pantanal, às 16h30, no sábado (26).
O cinema regional também terá sua vez com:
Canta Dores do Pantanal – 50 anos Grupo Acaba, documentário dirigido por Fábio Flecha;
A Dama do Rasqueado, de Marinete Pinheiro;
Irmãos de Alma, de Filipe Silveira;
Ique Woitschach: A Universalidade dos Artistas Plásticos Sul-mato-grossenses, dirigido por Mara Silvestre;
La Plata Yvyguy – Enterros e Guardados, de Macelo Felipe Sampaio e Paulo Alvarenga;
Raiz do Vértice, com direção de Carlos Eduardo Modesto Fluhr.
O Circuito de Cinema também contempla produções Sul-Americanas como o argentino “Zama”, de Lucrédia Martel; o boliviano “Las Malcogidas”, com direção de Denisse Arancibia e “Mangoré por Amor al Arte”, produção paraguaia dirigida por Luis R. Vera.
Para as crianças haverá:
Historietas Assombradas – O Filme, a animação-comédia de Victor Hugo Borges;
Jonas e o Circo sem Lona, documentário de Paula Gomes;
Corda Bamba – História de uma Menina Equilibrista, drama de Eduardo Goldenstein;
Peixonauta – O Filme, animação dirigida por Kiko Mistrorigo, Célia Catunda e Rodrigo Eba;
O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes, animação de Walbercy Ribas e Rafael Ribas;
EU e meu Guarda Chuva, aventura-fantasia, de Toni Vanzolini;
As exibições são gratuitas e acontecem na Casa de Cultura de Ladário, na Praça CEU e no Centro de Convenções do Pantanal. Confira a programação do Circuito de Cinema.
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