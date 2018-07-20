Subtenente da PM do Rio vem à Capital para ação de graças pelos 90 anos da PRF

Fé
Paulo Borges é conhecido como "o PM cantor" e trabalha no Caveirão da PM do Rio de Janeiro
Acontece um culto de ação de graças no dia 23 de julho, próxima segunda-feira, em comemoração aos 90 anos da Polícia Rodoviária Federal. O encontro de fé está marcado para acontecer na Primeira Igreja Evangélica Batista de Campo Grande e terá a presença do subtenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Paulo Borges, conhecido como "o PM cantor".
Paulo virou um fenômeno nas redes sociais pelo seu canto e sua alegria. O policial militar trabalha no famoso "Caveirão", veículo blindado para cumprir missões nas favelas do Rio. O militar da fé tem 48 anos, mas 23 de corporação,e aos 12 anos começou a cantar na igreja.
O dia a dia de Paulo é muito duro, entretanto, seu canto de louvor sempre levou alegria aos demais militares. E a mesma alegria deverá levar aos participantes do evento religioso, marcado para acontecer na Capital.
Homenagem - A Polícia Rodoviária Federal foi criada no dia 23 de julho de 1928 e se tornou uma das corporações mais respeitadas e conceituadas do Brasil. Com mais de 450 postos de fiscalização em todos os estados brasileiros e cerca de 10.000 servidores, entre policiais rodoviários federais, servidores administrativos, terceirizados e estagiários, conta com cerca de 500 policiais em Mato Grosso do Sul para cobrir um estado que tem o tamanho da Alemanha e tem 1.517 km de fronteira seca com o Paraguai e Bolívia, conhecidos pelo tráfico de entorpecentes, cigarros e armas.
Serviço
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