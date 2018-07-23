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Literatura

Professora de Anastácio terá poemas publicados em feira de renome internacional

Suas aldravias serão distribuidas na Festa Literária Internacional de Paraty, Rio de Janeiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/07/2018 às 11:26

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A professora Flavia Rohdt terá suas aldravias impressas, dobradas e distribuídas gratuitamente durante toda edição 2018 da Festa Literária Internacional de Parati, a FLIP. 
 
Flavia  inscreveu-se dentro do projeto Poeme-se, realizado pela empresa de mesmo nome. A Poeme-se é uma empresa-verso focada na economia criativa da Literatura – que busca, através da moda e do designer espalhar poesia pelo mundo, unindo o melhor da literatura aos talentos da ilustração. Sediada no Rio de Janeiro, a marca tem feito a poesia circular pelo Brasil desde 2010, revolucionando o conceito de produtos ligados ao livro e a literatura.
 
As inscrições dos interessados em participar do projeto ocorreram por meio do blog da empresa até o dia 17 de julho: http://blog.poemese.com/como-ter-seu-poema-na-flip-2018/.
 
De acordo com o anúncio no blog, a ideia da empresa é transformar em pílula de poesia os poemas enviados pelos autores. “Queremos o Brasil inteiro presente na próxima FLIP”, diz o anúncio da página. 
 
“Como a Poeme-se acredita na difusão da literatura brasileira e que uma dose de poesia muda a vida das pessoas, queremos que você participe, com suas palavras, desse evento. Nossas pílulas serão distribuídas de forma gratuita na Casa Santa Rita de Cássia todos os dias da FLIP”, complementam os organizadores do Projeto.
 
Mais do que um evento sobre literatura, a FLIP é uma manifestação cultural que foca na diversidade e dialoga literatura brasileira com literatura mundial. Em cada edição, um autor brasileiro é homenageado. Este ano  a homenageada será  a poeta, ficcionista, cronista e dramaturga Hilda Hilst.
 
Bio = Flavia Rohdt  reside em Anastácio e atualmente faz parte do quadro de professores da Fundação Bradesco – Escola de Bodoquena. Licenciada em Letras-Literatura  pela UFMS Campus de Aquidauana, recentemente, lançou o livro “Em terra de Manoel... do barro voam aldravias”, uma homenagem ao grande poeta Manoel Barros.

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