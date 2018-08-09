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Campo Grande

13º Festival do Sobá tem robô gigante e carro oficial da Stock Car

Após a cerimônia inicial, a dupla Jads & Jadson se apresenta gratuitamente na feira

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/08/2018 às 08:51

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O 13º Festival do Sobá começa oficialmente amanhã, quinta-feira (9), com abertura às 19h30 e diversas atividades para todas as idades. Após a cerimônia inicial, a dupla Jads & Jadson se apresenta gratuitamente na feira. Já de quinta a domingo (12), o público poderá se divertir com o Robô Gigante da Feira Central, uma atração tecnológica de 2,80 metros.

Robô Gigante - O robô que circulará pela avenida da Feirona durante o evento é coberto de luzes e surpreende devido à sua aparência futurista. Além disso, apresenta diversos efeitos especiais, como uma bazuca que dispara fumaça gelada e chama a atenção principalmente das crianças.

Stock Car - No evento também estará em exposição um carro oficial da Stock Car. Os visitantes da feira podem aproveitar a oportunidade para conferir o veículo de perto, e as vantagens vão além: a exposição, promovida em parceria com a organização da Stock Car, ainda vai dar a oportunidade de um pai “pegar carona” no carro oficial da modalidade dentro do autódromo internacional de Campo Grande no dia 19 de agosto em comemoração do Dia dos Pais.

Outras atrações diárias - O 13º Festival do Sobá também terá diariamente feira de Orquídeas, exposição de Bonsai, produtos da Parada Nerd e distribuição de diversos brindes, além de Concurso de Cosplay e apresentações regionais como a do grupo Flor do Quilombo de Jaraguari, de Gerardo Ortiz, com sua harpa paraguaia, a orquestra Violeiros de Nova Alvorada, de Nova Alvorada do Sul, Andrézinho Sanfoneiro, de Rochedo, como também os músicos Kadu Peixoto e Luan da Gaita, ambos de Corguinho, Erick e Jhony, de Terenos, e Fran Lopo, de Ribas do Rio Pardo.

As apresentações culturais japonesas ficam por conta das associações Okinawa de Campo Grande e Nipo Brasileira, com karaokê, Tai Chi Chuan, Odori, Sanshin, Taiko e Wadaiko.

 

Programação completa do 13º Festival do Sobá

05 DE AGOSTO - DOMINGO

19h30              Início das atividades relativas ao Festival do Sobá 2018
                        1º Festival de Música da Juventude

06 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA

17h–18h          Pit Stop na rua Barão do Rio Branco:

§  Apresentações – Cultura japonesa, indígena, regional (berranteiro) e tambores

§  Degustação de Sobá

§  Interpretação do Patrimônio Cultural e Imaterial

§  Sorteios de brindes

07 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

19h30             Encontro das Sobarias: Sobá - Patrimônio Cultural e Prato Típico da capital
Palestra: Preservação do Sobá como Patrimônio Cultural e Prato Típico
Projeto: futuro selo oficial das empresas que comercializam o Sobá típico
Encerramento com Menu Degustação – SEBRAE/MS e SENAC

08 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

20h                  Abertura de Exposições:

§  Feira de Orquídeas

§  Bonsai

§  Ciclo Turismo (Peregrinos Pantanal)

§  Produtos da Parada Nerd


09 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

19h                  Encontro dos Prefeitos da Rota Turística Caminho dos Ipês

19h30              Abertura oficial do 13º Festival do Sobá

  • Presença de autoridades nacionais e internacionais
  • Grupo Flor do Quilombo – Município de Jaraguari
  • Apresentação cultural oficial do Festival do Sobá
  • Homenagem ao Cônsul Geral do Japão no Brasil
  • Cerimônia do Saquê desejando prosperidade

20h30             Cozinha Show – SENAC - Ravióli de Sobá

20h30              Show JADS & JADSON – Entrada franca

10 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

19h                 Cozinha Show SENAC - Macarrão de comitiva
Apresentação de Karaokê

19h30              Apresentação de Tai Chi Chuan

20h                  Apresentação - Grupo Sakura – Associação Nipo Brasileira
Cozinha Show SAKURA - Koroke de salmão (croquete japonês de salmão)

20h30              Violeiros de Nova Alvorada do Sul

21h                 Cozinha Show SAKURA - Carpaccio de salmão selado e Trouxinha de shimeji com molho tarê

11 DE AGOSTO – SÁBADO

12h                  Almoço – Apresentação - Gerardo Ortiz com Harpa Paraguaia

19h30             Cozinha Show SENAC - Pintado do Mato
Andrézinho Sanfoneiro - Município de Rochedo

20h                  Kadu Peixoto – Município de Corguinho
                        Luan da Gaita – Município de Corguinho

20h30              Cozinha Show SAKURA - Temakis: Salmão Grelhado, Croc e Spicy

21h30              Cozinha Show SAKURA - Sushis: Futomaki e Hot Roll                    

12 DE AGOSTO - DOMINGO

12h                  Almoço - Apresentação Cultural

18h                 Concurso de Cosplay

19h                 Apresentação - Associação Okinawa de Campo Grande

  • Odori
  • Sanshin
  • Taiko
  • Wadaiko
     

19h30              Cozinha Show SAKURA - Salada de Harussame crocante

20h                  Música vencedora do Festival da Juventude

20h30              Cozinha Show SAKURA - Shogayaki (carne com missô e gengibre)
Erick E Jhony - Município de Terenos
Fran Lopo – Município de Ribas do Rio Pardo

ATRAÇÕES DIÁRIAS:

  • Feira de Orquídeas
  • Exposição de Bonsai
  • Produtos da Parada Nerd
  • Exposição de carro oficial da Stock Car
  • Robô Gigante
    Cozinha show com pratos regionais e orientais

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