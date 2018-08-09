13º Festival do Sobá tem robô gigante e carro oficial da Stock Car

O 13º Festival do Sobá começa oficialmente amanhã, quinta-feira (9), com abertura às 19h30 e diversas atividades para todas as idades. Após a cerimônia inicial, a dupla Jads & Jadson se apresenta gratuitamente na feira. Já de quinta a domingo (12), o público poderá se divertir com o Robô Gigante da Feira Central, uma atração tecnológica de 2,80 metros.

Robô Gigante - O robô que circulará pela avenida da Feirona durante o evento é coberto de luzes e surpreende devido à sua aparência futurista. Além disso, apresenta diversos efeitos especiais, como uma bazuca que dispara fumaça gelada e chama a atenção principalmente das crianças.

Stock Car - No evento também estará em exposição um carro oficial da Stock Car. Os visitantes da feira podem aproveitar a oportunidade para conferir o veículo de perto, e as vantagens vão além: a exposição, promovida em parceria com a organização da Stock Car, ainda vai dar a oportunidade de um pai “pegar carona” no carro oficial da modalidade dentro do autódromo internacional de Campo Grande no dia 19 de agosto em comemoração do Dia dos Pais.

Outras atrações diárias - O 13º Festival do Sobá também terá diariamente feira de Orquídeas, exposição de Bonsai, produtos da Parada Nerd e distribuição de diversos brindes, além de Concurso de Cosplay e apresentações regionais como a do grupo Flor do Quilombo de Jaraguari, de Gerardo Ortiz, com sua harpa paraguaia, a orquestra Violeiros de Nova Alvorada, de Nova Alvorada do Sul, Andrézinho Sanfoneiro, de Rochedo, como também os músicos Kadu Peixoto e Luan da Gaita, ambos de Corguinho, Erick e Jhony, de Terenos, e Fran Lopo, de Ribas do Rio Pardo.

As apresentações culturais japonesas ficam por conta das associações Okinawa de Campo Grande e Nipo Brasileira, com karaokê, Tai Chi Chuan, Odori, Sanshin, Taiko e Wadaiko.

Programação completa do 13º Festival do Sobá

05 DE AGOSTO - DOMINGO

19h30 Início das atividades relativas ao Festival do Sobá 2018

1º Festival de Música da Juventude

06 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA

17h–18h Pit Stop na rua Barão do Rio Branco:

§ Apresentações – Cultura japonesa, indígena, regional (berranteiro) e tambores

§ Degustação de Sobá

§ Interpretação do Patrimônio Cultural e Imaterial

§ Sorteios de brindes

07 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

19h30 Encontro das Sobarias: Sobá - Patrimônio Cultural e Prato Típico da capital

Palestra: Preservação do Sobá como Patrimônio Cultural e Prato Típico

Projeto: futuro selo oficial das empresas que comercializam o Sobá típico

Encerramento com Menu Degustação – SEBRAE/MS e SENAC

08 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

20h Abertura de Exposições:

§ Feira de Orquídeas

§ Bonsai

§ Ciclo Turismo (Peregrinos Pantanal)

§ Produtos da Parada Nerd



09 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

19h Encontro dos Prefeitos da Rota Turística Caminho dos Ipês

19h30 Abertura oficial do 13º Festival do Sobá

Presença de autoridades nacionais e internacionais

Grupo Flor do Quilombo – Município de Jaraguari

Apresentação cultural oficial do Festival do Sobá

Homenagem ao Cônsul Geral do Japão no Brasil

Cerimônia do Saquê desejando prosperidade

20h30 Cozinha Show – SENAC - Ravióli de Sobá

20h30 Show - JADS & JADSON – Entrada franca

10 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

19h Cozinha Show SENAC - Macarrão de comitiva

Apresentação de Karaokê

19h30 Apresentação de Tai Chi Chuan

20h Apresentação - Grupo Sakura – Associação Nipo Brasileira

Cozinha Show SAKURA - Koroke de salmão (croquete japonês de salmão)

20h30 Violeiros de Nova Alvorada do Sul

21h Cozinha Show SAKURA - Carpaccio de salmão selado e Trouxinha de shimeji com molho tarê

11 DE AGOSTO – SÁBADO

12h Almoço – Apresentação - Gerardo Ortiz com Harpa Paraguaia

19h30 Cozinha Show SENAC - Pintado do Mato

Andrézinho Sanfoneiro - Município de Rochedo

20h Kadu Peixoto – Município de Corguinho

Luan da Gaita – Município de Corguinho

20h30 Cozinha Show SAKURA - Temakis: Salmão Grelhado, Croc e Spicy

21h30 Cozinha Show SAKURA - Sushis: Futomaki e Hot Roll

12 DE AGOSTO - DOMINGO

12h Almoço - Apresentação Cultural

18h Concurso de Cosplay

19h Apresentação - Associação Okinawa de Campo Grande

Odori

Sanshin

Taiko

Wadaiko



19h30 Cozinha Show SAKURA - Salada de Harussame crocante

20h Música vencedora do Festival da Juventude

20h30 Cozinha Show SAKURA - Shogayaki (carne com missô e gengibre)

Erick E Jhony - Município de Terenos

Fran Lopo – Município de Ribas do Rio Pardo

ATRAÇÕES DIÁRIAS: