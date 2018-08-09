13º Festival do Sobá tem robô gigante e carro oficial da Stock Car

Campo Grande
Após a cerimônia inicial, a dupla Jads & Jadson se apresenta gratuitamente na feira
O 13º Festival do Sobá começa oficialmente amanhã, quinta-feira (9), com abertura às 19h30 e diversas atividades para todas as idades. Após a cerimônia inicial, a dupla Jads & Jadson se apresenta gratuitamente na feira. Já de quinta a domingo (12), o público poderá se divertir com o Robô Gigante da Feira Central, uma atração tecnológica de 2,80 metros.
Robô Gigante - O robô que circulará pela avenida da Feirona durante o evento é coberto de luzes e surpreende devido à sua aparência futurista. Além disso, apresenta diversos efeitos especiais, como uma bazuca que dispara fumaça gelada e chama a atenção principalmente das crianças.
Stock Car - No evento também estará em exposição um carro oficial da Stock Car. Os visitantes da feira podem aproveitar a oportunidade para conferir o veículo de perto, e as vantagens vão além: a exposição, promovida em parceria com a organização da Stock Car, ainda vai dar a oportunidade de um pai “pegar carona” no carro oficial da modalidade dentro do autódromo internacional de Campo Grande no dia 19 de agosto em comemoração do Dia dos Pais.
Outras atrações diárias - O 13º Festival do Sobá também terá diariamente feira de Orquídeas, exposição de Bonsai, produtos da Parada Nerd e distribuição de diversos brindes, além de Concurso de Cosplay e apresentações regionais como a do grupo Flor do Quilombo de Jaraguari, de Gerardo Ortiz, com sua harpa paraguaia, a orquestra Violeiros de Nova Alvorada, de Nova Alvorada do Sul, Andrézinho Sanfoneiro, de Rochedo, como também os músicos Kadu Peixoto e Luan da Gaita, ambos de Corguinho, Erick e Jhony, de Terenos, e Fran Lopo, de Ribas do Rio Pardo.
As apresentações culturais japonesas ficam por conta das associações Okinawa de Campo Grande e Nipo Brasileira, com karaokê, Tai Chi Chuan, Odori, Sanshin, Taiko e Wadaiko.
Programação completa do 13º Festival do Sobá
05 DE AGOSTO - DOMINGO
19h30 Início das atividades relativas ao Festival do Sobá 2018
1º Festival de Música da Juventude
06 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA
17h–18h Pit Stop na rua Barão do Rio Branco:
§ Apresentações – Cultura japonesa, indígena, regional (berranteiro) e tambores
§ Degustação de Sobá
§ Interpretação do Patrimônio Cultural e Imaterial
§ Sorteios de brindes
07 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA
19h30 Encontro das Sobarias: Sobá - Patrimônio Cultural e Prato Típico da capital
Palestra: Preservação do Sobá como Patrimônio Cultural e Prato Típico
Projeto: futuro selo oficial das empresas que comercializam o Sobá típico
Encerramento com Menu Degustação – SEBRAE/MS e SENAC
08 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA
20h Abertura de Exposições:
§ Feira de Orquídeas
§ Bonsai
§ Ciclo Turismo (Peregrinos Pantanal)
§ Produtos da Parada Nerd
09 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA
19h Encontro dos Prefeitos da Rota Turística Caminho dos Ipês
19h30 Abertura oficial do 13º Festival do Sobá
20h30 Cozinha Show – SENAC - Ravióli de Sobá
20h30 Show - JADS & JADSON – Entrada franca
10 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA
19h Cozinha Show SENAC - Macarrão de comitiva
Apresentação de Karaokê
19h30 Apresentação de Tai Chi Chuan
20h Apresentação - Grupo Sakura – Associação Nipo Brasileira
Cozinha Show SAKURA - Koroke de salmão (croquete japonês de salmão)
20h30 Violeiros de Nova Alvorada do Sul
21h Cozinha Show SAKURA - Carpaccio de salmão selado e Trouxinha de shimeji com molho tarê
11 DE AGOSTO – SÁBADO
12h Almoço – Apresentação - Gerardo Ortiz com Harpa Paraguaia
19h30 Cozinha Show SENAC - Pintado do Mato
Andrézinho Sanfoneiro - Município de Rochedo
20h Kadu Peixoto – Município de Corguinho
Luan da Gaita – Município de Corguinho
20h30 Cozinha Show SAKURA - Temakis: Salmão Grelhado, Croc e Spicy
21h30 Cozinha Show SAKURA - Sushis: Futomaki e Hot Roll
12 DE AGOSTO - DOMINGO
12h Almoço - Apresentação Cultural
18h Concurso de Cosplay
19h Apresentação - Associação Okinawa de Campo Grande
19h30 Cozinha Show SAKURA - Salada de Harussame crocante
20h Música vencedora do Festival da Juventude
20h30 Cozinha Show SAKURA - Shogayaki (carne com missô e gengibre)
Erick E Jhony - Município de Terenos
Fran Lopo – Município de Ribas do Rio Pardo
ATRAÇÕES DIÁRIAS:
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