Anastácio promove concurso de bandas de percussão

Estão abertas as inscrições para o "1° Portal Musical - Concurso de Bandas de Percussão da Cidade de Anastácio", uma realização da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de maio. O grande dia das apresentações está marcado para o dia 18 de Maio, a partir das 18h, no Poliesportivo de Anastácio sito à rua Nilza Ribeiro 102, esquina com Giovani Toscano de Brito.

Além de oferecer entretenimento gratuito à população, um dos atrativos do concurso é o contato estabelecido entre os grupos de competição, fomentando a cultura de bandas e fanfarras; promover o intercâmbio entre os integrantes das corporações e incentivar o interesse da população pela música como fonte de educação, cultura e lazer.

Os participantes serão avaliados por uma comissão julgadora, observando-se repertório, melodia, precisão rítmica, técnica instrumental, afinação, conjunto, uniformidade, marcha, garbo e criatividade.

Nas categorias serão premiados: Conjunto, Baliza/Balizador, Regente, Corpo Coreográfico e Mór de Comando. As categorias serão premiadas com troféus de primeiro ao terceiro lugar e a corporação que obtiver o 1º lugar de cada categoria receberá o prêmio de R$ 1.000,00 (Mil Reais).

Nos quesitos Baliza ou Balizador, Regente, Corpo Coreográfico e Mór de Comando apenas o mais pontuado de cada categoria receberá troféu.

Acesse o regulamento aqui e a ficha de inscrição aqui