Festa da Farinha começa no dia 3 com shows e pratos nordestinos

Nos dias 3 e 4 de maio será realizada a 14 º edição da Festa da Farinha de Anastácio, na Praça Arandú. Com entrada gratuita, o público irá curtir os repentistas Caju e Castanha, os sertanejos Cezar e Paulinho e João Neto e Frederico.

A festa será uma oportunidade de experimentar pratos típicos do Nordeste, com a expectativa de 10 mil quilos de farinha comercializados.

O show de abertura fica por conta da dupla sertaneja João Neto e Frederico. A apresentação continua com os nordestinos, Caju e Castanha, que retornam ao palco no sábado. No último dia de evento, quem sobe ao palco é a dupla Cezar e Paulinho.

São mais de 100 anos de tradição e a regra é que todo prato servido seja à base de farinha ou acompanhado da mandioca.