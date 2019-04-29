“Encontro de Relíquias” de Aquidauana será de 7 a 9 de junho

Anote na agenda! Nos dia 7, 8 e 9 de junho, em Aquidauana, acontece a 5ª edição “Encontro de Relíquias”, maior evento para os apaixonados por carros e objetos antigos. Atrações culturais, shows e exposições marcam o evento com entrada gratuita para aquidauanenses e turistas.

São três dias de evento na famosa Avenida Pantaneta. Com diversos estilos musicais na programação, a expectativa é receber milhares de pessoas de todo o Brasil, além de estimular a paixão por veículos antigos, estilizados e reunir famílias para voltarem no tempo com veículos que marcaram a infância e a juventude.

O encontro já se tornou ícone no calendário de eventos do Mato Grosso do Sul e os apaixonados por relíquias podem aguardar muitas surpresas com diversidade gastronômica, shows, artes, literatura e esporte.

Em breve serão divulgadas as atrações