Em sua segunda viagem, escritora coleta histórias sobre práticas ancestrais e tradicionais no Pantanal

Entre os dias 01 e 14 de maio, a escritora Regina Rapacci realiza imersão em comunidades tradicionais de Porto Murtinho, de Capitán Carmelo Peralta e Fuerte Olimpo (PY). Parte do período será dedicado a terra indígena Kadiwéu. Nos primeiros dias, a oportunidade de estar com as lideranças indígenas Ayoreo que demonstraram o uso da folha do caraguatá.

A iniciativa busca identificar e registrar histórias sobre os usos dos recursos naturais existentes no Pantanal, seu manejo racional, e a conexão entre as pessoas e as áreas úmidas, com destaque aos valores e sabedorias utilizando da prática de storytelling (contação de história) para narrativa. As histórias pretendem trazer a compreensão de todo o processo de uso dos recursos, desde à coleta de matéria-prima até o produto final, e como se transmite esses conhecimentos entre eles para a manutenção das práticas e da cultura.

Os resultados dessa iniciativa ajudarão entender melhor as inter-relações entre as comunidades locais e as áreas úmidas, permitindo diferentes percepções sobre o território e contribuindo para as políticas propostas para reduzir as vulnerabilidades das comunidades. Além disso, fornecerá novas informações sobre usos de recursos naturais, economias locais e inspirar soluções para combinar bem-estar com estratégias de conservação.

Em sua primeira imersão, que ocorreu entre 19 e 29 de agosto de 2018, a escritora contatou e ouviu histórias de ribeirinhos, pescadores e povos tradicionais nos municípios de Corumbá, Coxim, Sonora e Pedro Gomes em Mato Grosso do Sul.

Corredor Azul é um programa da Wetlands International, e implementado no Brasil pela Mupan - Mulheres em Ação no Pantanal. Com foco de conectar pessoas, natureza e economias ao longo do Sistema Paraná Paraguai de Áreas Úmidas, o programa envolve três áreas focais - Esteros de Iberá e Delta do Paraná, na Argentina, e Pantanal, no Brasil.