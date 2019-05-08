Aquidauana recebe Sônia Guajajara, Maria Gadú e lideranças em Assembleia Indígena

Começa hoje e segue até sábado em Aquidauana a grande reunião de caciques e lideranças indígenas do povo terena de Mato Grosso do Sul. Organizada pelo Conselho Terena e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), esta será a 13ª Grande Assembleia Terena, que nesta edição tem como palco a aldeia Ipegue. A cantora Maria Gadú e a líder Sônia Guajajara estão entre as presenças confirmadas.

Fruto do movimento indígena, a assembleia surgiu a partir da demora na demarcação de terras prevista na Constituição Federal. A reunião coloca, no mesmo local, lideranças terenas, apoiadores, simpatizantes da causa indígena e representantes de políticas públicas.

A programação conta com representantes para discutir educação, saúde e território, como a primeira deputada federal indígena do País e coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana (REDE-RR), a deputada federal e membro da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, Talíria Petrone (PSOL-RJ), a cantora Maria Gadú, a liderança indígena Célia Xakriabá, o representante da Mídia Índia Erisvan Guajajara e a coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara.

A expectativa, segundo a organização, é reunir 1 mil indígenas.