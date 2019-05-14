Festival Estudantil da Canção de Corumbá começa nesta quinta-feira

A edição 2019 do Festival Estudantil da Canção de Corumbá (FECC) começa nesta quinta-feira, 16 de março, no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros. O evento começa às 18 horas e os ingressos serão trocados por alimentos não perecíveis.

Os donativos podem ser entregues e trocados por ingressos na sede da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, que fica na rua 15 de Novembro, 400, das 07h30 às 13h30. Ou nos dias do evento na portaria do Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros, localizado na rua Porto Carrero.

O Festival Estudantil da Canção de Corumbá será composto por seis categorias premiáveis, dividindo-se da seguinte forma: Infantil; Juvenil; Adulto; Gospel; Especial; Profissional de Educação.