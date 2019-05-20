Artista plástica revela através da arte memórias de infância em Aquidauana

A artista plástica Sônia Corrêa lança nesta terça-feira (21), em Campo Grande, sua mostra voltada para as memórias de sua infância na cidade natal, Aquidauana. O evento será no Espaço Energia, localizado na Avenida Afonso Pena, às 19h30.

Sônia Corrêa é formada em Educação Artística, com especialização em Artes Plásticas pela Universidade de Mogi das Cruzes (SP). Em seu processo criativo, a inspiração da artista perpassa a natureza pantaneira, o cotidiano das pessoas e a figura feminina.

A praça, que não existe mais, é o cenário retratado por Sônia nas esculturas feitas com ossos bovinos. Seu bisavô, Estevão Alves Corrêa, um dos fundadores de Aquidauana, era o proprietário do terreno. As fotos em preto e branco da avó materna serviram de base para as pinturas em óleo sobre tela.

A mostra tem duração de três meses na Avenida Afonso Pena, 3901. A entrada é gratuita e aberta ao público de segunda a sexta, das 8h às 17h.