No Dia dos Namorados, Corumbá tem cinema de graça com o clássico “E o vento Levou”

Sessão gratuita
O longa que eternizou os nomes de Vivien Leigh e Clark Gable como ícones da dramaturgia é baseado no romance da escritora Margareth Mitchell.
No dia 12 de junho, às 19 horas, o Cine Sesc do Sesc Corumbá terá sessão especial com exibição do clássico "E o vento levou", de Victor Fleming. A sessão leva o tema “Bring your Valentine” e é gratuita.
O longa que eternizou os nomes de Vivien Leigh e Clark Gable como ícones da dramaturgia fílmica é baseado no romance homônimo da escritora Margareth Mitchell.
Sinopse – Scarlett O'Hara é uma jovem mimada que consegue tudo o que quer. No entanto, algo falta em sua vida: o amor de Ashley Wilkes, um nobre sulista que deve se casar com a sua prima Melanie. Tudo muda quando a Guerra Civil americana explode e Scarlett precisa lutar para sobreviver e manter a fazenda da família.
O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.
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