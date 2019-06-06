Corumbá recebe peregrinação de réplica da Cruz Missionária 2019

A Prefeitura de Corumbá recebeu na manhã desta quinta-feira, 06 de junho, a réplica da Cruz Missionária e a Bandeira Missionária, que percorrem todo o Brasil na divulgação do Mês Missionário Extraordinário (MME), proclamado pelo Papa Francisco para acontecer em outubro de 2019. O bispo diocesano de Corumbá, Dom João Aparecido Bergamasco, apresentou os símbolos ao prefeito Marcelo Iunes.

A réplica da Cruz Missionária chegou a Corumbá no dia 12 de maio e iniciou a peregrinação pela Igreja Nossa Senhora de Fátima, de onde seguiu para a Igreja Dom Bosco nesta semana. A Cruz permanecerá em peregrinação pelas paróquias da cidadã até outubro, quando será realizado um evento em celebração ao Mês Missionário Extraordinário.

Dom João Bergamasco explicou que a cruz foi um pedido do Papa Francisco durante a missão jesuítica na Bolívia. Ao prefeito Marcelo Iunes, o bispo diocesano afirmou que o chefe do Executivo Municipal tem a missão de administrar a cidade “para os mais pobres com justiça e ética”.

A Cruz Missionária - A Cruz Missionária recorda a Páscoa de Jesus que ilumina nossa vida e missão. Faz memória das missões jesuítas da Bolívia e a Evangelização dos povos da América Latina. Ela expressa o amor infinito de Deus e salvação da humanidade. Hoje, a cruz continua inspirando a evangelização dos povos e animando a espiritualidade da ação missionária.

A haste está em forma de espiral ascendente. Recorda o movimento característico da missão que parte da encarnação em direção a Páscoa de Jesus, crucificado e ressuscitado que ilumina e transformando a realidade.