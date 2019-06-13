Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 16:11

Buscar

Últimas notícias
X

Campo Grande

Com 1,2 mil alianças, tradicional bolo de Santo Antônio terá 25 metros

Este ano, 1.200 alianças estão sendo colocados ao longo de 25 metros de bolo

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/06/2019 às 08:29

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mais de 30 voluntários trabalham na montagem do tradicional bolo de Santo Antônio, que será serviço nesta quinta-feira (13), dia do Padroeiro de Campo Grande. Este ano, 1.200 alianças estão sendo colocados ao longo de 25 metros de bolo, sendo um par de alianças de ouro.

Quem desejar tentar a sorte para encontrar um relacionamento sério, pode adquirir uma das fatias, que estará sendo vendida a R$ 5. A Paróquia Santo Antônio fica localizada na Travessa Lydia Baís, Centro de Campo Grande. A Santa Missa começará às 6h e o bolo será servido à partir das 7h.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo