Com 1,2 mil alianças, tradicional bolo de Santo Antônio terá 25 metros

Mais de 30 voluntários trabalham na montagem do tradicional bolo de Santo Antônio, que será serviço nesta quinta-feira (13), dia do Padroeiro de Campo Grande. Este ano, 1.200 alianças estão sendo colocados ao longo de 25 metros de bolo, sendo um par de alianças de ouro.

Quem desejar tentar a sorte para encontrar um relacionamento sério, pode adquirir uma das fatias, que estará sendo vendida a R$ 5. A Paróquia Santo Antônio fica localizada na Travessa Lydia Baís, Centro de Campo Grande. A Santa Missa começará às 6h e o bolo será servido à partir das 7h.