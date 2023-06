7º Encontro de Relíquias de Aquidauana lota a rede hoteleira

Centenas de turistas chegam para o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana / Ilustrativa

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana começa a tomar forma. A avenida Pantaneta, no Bairro Alto, na cidade, onde será realizada a exposição, já está sendo pintada pela prefeitura, marcando nas pistas e acostamento o local onde os carros, relíquias, estarão estacionados para apreciação do público.

A rede hoteleira entre Aquidauana e Anastácio, também começa a revelar esse aquecimento da economia no setor, com a vinda de visitantes de outras localidades para participar do evento, como revelem gerentes de hotéis nas duas cidades.

“O hotel está praticamente lotado. Temos apartamentos que serão do encontro, mas não sei precisar quantos. Tínhamos sete na sexta-feira e vendemos cinco. Restam apenas mais dois”, explica José Paulo, gerente do Fênix hotel, na cidade de Anastácio, vizinha a Aquidauana.

Outro Hotel na cidade, o Beira Rio, que fica em Aquidauana, por onde O Pantaneiro passou, também está com lotação esgotada e boa parte dos hóspedes revelam que estarão reservando para o evento.

“O movimento está excepcionalmente bom o hotel hoje se encontra com sua totalidade de capacidade já reservado, não temos mais disponibilidade de vaga. Já estamos bem ansiosos pelo evento. Acreditamos que será muito bom para a cidade. Muita gente vindo de fora, e muitas pessoas que vão expor os veículos estão procurando o hotel, justamente por ter estacionamento privativo As pessoas vêm com os automóveis para ficar hospedadas e também expor no evento”, explica o proprietário Alvaro Scolfaro.

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana está chegando cheio de emoção. São shows musicais incríveis, tatuadores, praça de alimentação, e manobras emocionantes com as motocicletas do Jacaré du Brejo. Tudo isso com entrada gratuita nos dias 9, 10 e 11 de junho, na avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana. Serão três dias de muita festa e confraternização. Essa exposição de relíquias, é tradicionalmente organizada pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.

@hotelbeirarioaquidauana

@fenixplaza