Abertas as inscrições para seleção de shows do projeto "Som da Concha"

Divulgação

Estão abertas as inscrições para o concurso que selecionará artistas para apresentações musicais no projeto "Som da Concha 2024", da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que acontecerá na Concha Acústica Helena Meirelles e em mais quatro municípios do Estado.



Com o objetivo de valorizar e difundir a produção musical sul-mato-grossense serão selecionados músicos, instrumentistas ou cantores solos, bandas, grupos ou coletivos musicais, residentes e com atividades musicais em Mato Grosso do Sul.



O projeto selecionará 28 shows musicais, sendo 14 shows de abertura e 14 shows de encerramento. Os cachês serão de R$ 5 mil para os shows de abertura com duração de 40 minutos e de R$ 8 mil aos shows de encerramento com duração de 60 minutos.



Cada artista, grupo, banda ou coletivo só poderá apresentar uma única proposta de apresentação. Quem for selecionado para tocar em um município que não seja o de origem, receberá uma ajuda de custo inserida no cachê no valor de R$ 2 mil. Não poderão participar desta seleção artistas que se apresentaram na edição de 2022 do projeto Som da Concha.



As inscrições deverão ser realizadas das 8 horas do dia 4 de março até às 17 horas do dia 22 de abril, somente por meio do formulário eletrônico no endereço: https://prosas.com.br/users/oportunidades/14472-edital-de-selecao-publica-n-o-01-2024-som-da-concha-edicao-2024.



O edital de seleção estará disponível na internet, nos endereços: www.fundacaodecultura.ms.gov.br, link EDITAIS. Pode também ser obtido no Diário Oficial Eletrônico do Estado, no site www.imprensaoficial.ms.gov.br.



Mais informações sobre este edital poderão ser obtidas na Gerência de Desenvolvimento e Difusão de Programas Culturais no telefone (67) 3316-9316 ou pelo email: somdaconcha.fcms@gmail.com.