Abertas inscrições para II Festival da Canção das Escolas Estaduais de MS "Prêmio Helena Meirelles"

Estão abertas as inscrições para II Festival da Canção das Escolas Estaduais de MS “Prêmio Helena Meirelles”. O prazo vai até 12 de junho.

O evento será realizado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, no dia 18 de agosto.

Poderão participar somente os estudantes devidamente matriculados nas unidades da REE (Rede Estadual de Ensino).

Os alunos deverão inscrever músicas inéditas em letra e melodia com o tema “Arte, Educação e Meio Ambiente - Gerando Bons Resultados com a Consciência Limpa”.

De acordo com o gestor do Nuac (Núcleo de Arte e Cultura), Fábio Germano da Silva, o evento tem por escopo explorar o potencial educativo e social da música por meio de suas diversas ramificações e estilos, estimulando e possibilitando novos talentos musicais, compositores e intérpretes.

Além disso, o festival tem o objetivo de "desenvolver na população em geral o gosto pela cultura musical e suas manifestações e homenagear a instrumentista e intérprete sul-mato-grossense Helena Meirelles”.

Premiação

Serão premiadas as três melhores canções e o melhor intérprete:

- Melhor canção

1º Lugar: 01 Notebook + troféu

2º Lugar: 01 Celular android + troféu

3º Lugar: 01 Caixa de som bluetooth + troféu

- Melhor Intérprete

- 01 Caixa de som bluetooth + troféu

Todos os 10 concorrentes para a fase final receberão um troféu, um violão e um certificado de participação.

Inscrições

Para participar do festival, a unidade escolar deverá proceder a inscrição dos estudantes no período de 12 de abril a 12 de junho.

Caso seja constatado que o aluno participante não esteja devidamente matriculado em alguma das escolas da Rede Estadual e Ensino de Mato Grosso do Sul, ele será automaticamente desclassificado.

A avaliação da canção será feita a partir do vídeo e letra, não sendo possível a substituição após a inscrição, pois a classificação dos concorrentes se dará por meio da análise do conteúdo postado no formulário.

O formulário de inscrição está disponível em https://doity.com.br/festivaldacancaodasescolasestaduaisdems.

O Evento

O Festival será realizado em duas fases:

- 1ª fase (classificatória), serão escolhidas as 10 melhores canções. Essa etapa será julgada por uma equipe técnica avaliativa definida pelo Nuac e ocorrerá no período de 12 a 30 de junho

- 2ª fase (final), será realizada no dia 18 de agosto de 2023. Os 10 classificados se apresentarão ao vivo, na Concha Acústica Helena Meirelles, na Capital, e o júri selecionará as 3 melhores canções e o melhor intérprete.

O evento é uma promoção do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), intermédio do Nuac (Núcleo de Arte e Cultura) e FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), através da Concha Acústica Helena Meirelles; em parceria com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), TV Educativa MS e Educativa FM 104,7.

Para informações adicionais, à disposição o Núcleo de Arte e Cultura – NUAC, pelo e-mail: fecaeems@gmail.com , ou pelo telefone (67) 3323-7212.

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul