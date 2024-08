Aberto edital para a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em MS

Assessoria

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), lançou edital focado na seleção de propostas para a realização da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) em Mato Grosso do Sul.

O evento é um marco que celebra a ciência e a inovação, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e o engajamento comunitário em torno do desenvolvimento científico e tecnológico. A ação faz parte de uma iniciativa nacional que tem como objetivo principal aproximar a ciência da sociedade, incentivando a curiosidade e a educação científica.

Com um investimento de R$ 2 milhões, a Chamada Semadesc/Fundect 29/2024 – SNCT-MS tem como objetivo conceder apoio financeiro para a execução de eventos científicos que deverão ser organizados em rede, envolvendo instituições de ensino básico e superior, e realizados de forma presencial, gratuita e aberta à comunidade durante a 21ª SNCT.

O edital vai selecionar 40 projetos que abordem o tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”. Cada proposta receberá R$ 50 mil para o financiamento de itens de custeio.

Serão priorizados os eventos que ocorrerão fora das instalações tradicionais, ou seja, propostas para espaços públicos e amplamente divulgadas, inclusive na internet. Além disso, serão valorizadas as iniciativas que garantam acessibilidade e inclusão.

Podem participar pesquisadores que possuam título de Mestrado ou Doutorado e façam parte de ICTs (Instituições de Ciência e Tecnologia) e IES (Instituições de Ensino Superior) do Estado. O prazo para envio dos projetos vai de 07/08/2024 a 23/08/2024.

Confira mais informações sobre o edital: www.fundect.ms.gov.br/snct-ms-2024