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Luto na literatura

Aos 69 anos, morre Guimarães Rocha, escritor e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Ele deixa legado de 21 livros e trajetória marcada pela literatura, ensino e carreira militar

Anibal Placêncio

Publicado em 11/06/2026 às 13:50

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Guimarães Rocha, reconhecido como uma das grandes vozes da literatura sul-mato-grossense, morreu nesta quinta-feira / Divulgação/ASL

Morreu, na madrugada desta quinta-feira (11), aos 69 anos, o poeta, escritor e membro da ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras), Antônio Alves Guimarães, mais conhecido como Guimarães Rocha. Exaltado como uma das grandes vozes da literatura sul-mato-grossense, ele completaria 70 anos em menos de um mês.

Segundo informações de amigos, o acadêmico enfrentava há anos uma doença rara. Natural do Ceará, Guimarães Rocha construiu sua trajetória em Mato Grosso do Sul, estado onde consolidou sua carreira literária e cultural. Na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, ocupava a cadeira de número 4.

Ao longo da vida, desenvolveu atividades em diferentes áreas. Além da produção literária, seguiu carreira militar, atuou como professor e também se destacou como compositor. Sua contribuição para a cultura regional foi marcada por uma extensa produção intelectual e pelo incentivo à valorização da literatura.

Autor de 21 obras entre poemas e prosas, Guimarães Rocha acumulou reconhecimento em diversos concursos literários ao longo da carreira. Seu trabalho lhe garantiu destaque no cenário cultural do estado e projeção em eventos e publicações voltadas à literatura brasileira.

Na vida militar, também recebeu condecorações e medalhas de mérito pelos serviços prestados. Já no campo civil e cultural, foi homenageado com os títulos de cidadão Vicentinense e cidadão Campo-Grandense, além de receber a Insígnia do Mérito Legislativo Campo-Grandense.

De acordo com informações da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Guimarães Rocha teve participação ativa na difusão da cultura e da produção literária regional, deixando uma trajetória marcada pela dedicação às letras e à educação.

O velório será realizado nesta quinta-feira, a partir das 17h, na Capela Jardim das Palmeiras, em Campo Grande. O sepultamento está marcado para sexta-feira (12), às 10h, no Cemitério Jardim das Palmeiras.

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