Após chuva, prefeitura adia para hoje programação da Festa do Pequi de Camisão

Em decorrência das fortes chuvas que caíram na noite de sábado, dia 11, em Aquidauana e região, a programação de ontem, que estava prevista para a 3ª Festa do Pequi, com entrada gratuita, no Distrito de Camisão, no município, foi adiada por completo para este domingo, 12.

A abertura da praça de alimentação será às 12 horas, e segue com música ao vivo e um bailão que só vai parar às 20 horas.

A 3ª Festa do Pequi, deste domingo, contará com grandes shows das duplas como, Anderson e Fernandes, Brendo e Vinícios, Alex e Yvan, Michel e Felipe, além do grupo BomBalanço e do cantor Gabriel Castilho.

A 3ª Festa do pequi que é organizada pela Prefeitura de Aquidauana/MS juntamente com a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) e a Associação de moradores de Camisão, foi criada para oferecer lazer cultura e culinária, através da promoção do fruto Pequi, tão presente no cerrado e muito utilizado na gastronomia do estado do Mato Grosso do Sul.