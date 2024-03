Aquidauana é representada por bailarina e Conselheira da Cultura em evento histórico

Arquivo Pessoal

A maior Conferência de Cultura da história do país (4ª Conferência Nacional de Cultura), realizada no entre 4 a 8 de março, em Brasília, teve a representação do município de Aquidauana, com a bailarina, diretora, coreógrafa, produtora artística, Conselheira Municipal de Cultura pela cadeira de Artes Cênicas e Dança e Delegada Nacional de Cultura por Mato Grosso do Sul, Mayara Martins.



Foram cinco dias de conferência, quando foram definidas pelos delegados e delegadas, as 30 propostas prioritárias que irão compor o documento final do encontro.



A metodologia da Conferência Nacional privilegiou o debate a partir da sociedade civil, trazendo nas propostas que chegaram à Plenária Final, o acúmulo de uma década de demandas do campo cultural, que se expressaram em 30 propostas priorizadas, elencadas a partir do voto dos delegados e delegadas. Assim, reforçando o exercício da coalizão, do consenso e do respeito ao contraditório, típicos da democracia.



Segundo Mayara, um dos momentos importantes da Conferência, foi a aprovação do Marco Regulatório do Sistema Nacional de Cultura. “Receber essa notícia ao lado de tantos fazedores de Cultura de cada canto desse país só se fez mais especial ainda! Nós, enquanto sociedade civil nos movimentamos arduamente para a construção das políticas públicas nessa Retomada da Cultura do nosso Brasil, após um hiato de 11 anos, a conferência voltou, a Cultura voltou!”, explanou.



A bailarina também conheceu a ministra da Cultura, Margareth Menezes e visitou seu gabinete, além de ter feito parte da homenagem do dia das Mulheres no Ministério da Cultura. “Valeu a pena trabalhar quase 14 horas por dia em prol de um futuro em que eu acredito. Fica aqui o meu carinho e gratidão pela Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura e Turismo de Aquidauana que não mediram esforços para com a nossa delegação, meus 67 amigos com quem aprendi muito, gritamos, corremos, inúmeros levantamento de crachás e luta, sei que irei levar para sempre todos os momentos ímpares que passamos juntos”.



Mayara termina a entrevista dizendo ter sido uma honra fazer parte do momento histórico para a cultura brasileira. “Para mim, foi uma honra e um prazer homérico fazer parte e somar nesse momento histórico do nosso país, enfim Aquidauana, Mato Grosso do Sul”.