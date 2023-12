Aquidauana lança edital para financiar projetos com a Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), lançou os editais para aplicação da Lei Paulo Gustavo, que investirá mais de R$ 438 mil nos projetos aquidauanenses.

Um dos editais contempla o segmento audiovisual e o outro é voltado ao financiamento para projetos das demais linguagens artísticas, conforme rege a lei.

Entre as informações divulgadas em edital, estão orientações, especificações e obrigatoriedades que os projetos devem seguir.

Dentre elas, por exemplo: Nome do projeto; Apresentação; Justificativa; Objetivo geral e Objetivos Específicos; Público-alvo e faixa etária; Orçamento; Contrapartida social; Currículo do proponente ou representante legal; Portfólio; dentre outros.

Serviço – As inscrições dos projetos iniciam a partir da segunda-feira 15 de Janeiro de 2024 e vão até 19 de janeiro.