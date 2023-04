Aquidauana promove no dia 28 seu 1º Sarau Cultural

Primeiro Sarau Cultural de Aquidauana / prefeitura Aquidauana

Sarau parece uma palavra diferente para alguns, mas que carrega um sentido que todos conhecem e gostam bastante. É uma forma de oferecer cultura e conhecimento. Ao pé da letra, pode-se dizer que Sarau é uma reunião noturna com finalidade cultural.



Para promover a cultura a e a literatura na cidade de Aquidauana, a prefeitura, através da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) do município, promove o primeiro Sarau Cultural da Estação. Um evento que vai dar aos artistas locais, de qualquer área, de se apresentarem de maneira voluntária, para um público admirador das expressões artísticas e, principalmente, do município, que é rico nesse campo das artes e da literatura.



A entrada será franca



O 1.º Sarau Cultural da Estação vai acontecer no dia 28 de abril, a partir das 18 horas, com entrada gratuita. O palco do evento será aberto para todo artista que desejar apresentar o seu trabalho, sua criação, seja ela na poesia, na dança, na música, ou declamando uma poesia, entre outras formas de expressão.



O Sarau será um evento aberto à população onde o artista e o público acabam ganhando juntos. O artista, por ter a chance de se apresentar, e ao público a oportunidade de assistir um espetáculo variado de arte e cultura de qualidade.



O espaço do Sarau terá praça de alimentação com a venda de alimentos e uma infraestrutura para o artista, oferecendo som e microfone com entrada para conexão de instrumentos musicais. Para se apresentar, o artista deve chegar, se inscrever e revelar todo o seu talento ao público presente.