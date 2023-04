Aquidauana vai sediar 3ª Parada da Diversidade dia 12 de maio

No próximo dia 12 de maio, Aquidauana vai sediar a “3ª Parada da Diversidade”, evento promovido pela ong Diversidade para Todos, com uma programação que iniciará às 15h e seguirá noite a dentro até às 00h. Todo o evento é gratuito.

A “3ª Parada da Diversidade” tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) e do Governo do Estado via SETESCC, Centro Estadual de Cidadania LGBT+ e Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT do Estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme a programação, a 3ª Parada da Diversidade iniciará em Aquidauana, a partir das 15h, do dia 12 de maio, com a concentração e na sequencia uma caminhada pelas ruas do centro da cidade.



Depois da caminhada, a programação se concentrará na Estação Ferroviária de Aquidauana, onde acontecerão a partir das 17h30min, a abertura oficial e as apresentações culturais.

Já estão confirmadas as apresentações: DJ Sarah Rodrigues, Deca & Gaia Arte, DJ Lauanda Dumor, cantora Lye Meireles, Nalanda Woman, Rachel Black, Sadoma Black, Kenedy Falcão, Grupo Anastadance e show com a cantora Paolla.

A Parada da Diversidade acontece em várias cidades do Brasil, com o objetivo de promover entretenimento e integração social e, principalmente, ser um movimento de luta contra qualquer tipo de discriminação, promovendo o respeito à diversidade e a construção de políticas afirmativas para a população LGBTQIA+.