Aquidauanense Maria Gabriela Servantes leva MS a concurso de miss em Gramado

Maria Gabriela, 29, é universitária e cursa Gestão Comercial na faculdade Unicesumar, em Aquidauana / Arquivo pessoal

A modelo aquidauanense Maria Gabriela Pereira Servantes Jesus, 29 anos, está prestes a realizar um grande sonho: representar o Mato Grosso do Sul em um concurso de miss que acontece em Gramado, no Rio Grande do Sul. Este é o primeiro concurso oficial de beleza da carreira da sul-mato-grossense, embora já tenha participado de diversos desfiles e eventos como modelo.

A competição conta com votação popular, e os interessados podem apoiar Maria Gabriela por meio do site oficial do concurso. Cada voto custa R$ 2,10, um valor estabelecido para garantir a segurança do processo e evitar fraudes. A candidata mais votada será coroada miss e disputará, em setembro de 2025, o título de Miss Brasil, representando estado de origem.

O sonho de representar Mato Grosso do Sul

Maria Gabriela destaca a importância desse momento e da trajetória profissional. "A sensação de estar participando desse concurso é única. É um grande sonho que estou realizando. Para todos que já atuam como modelos, lutar por um título de miss é uma grande conquista. É uma profissão concorrida, e precisamos batalhar muito para conseguir uma vaga que pode mudar o rumo da nossa vida e história".

A candidata enfatiza o orgulho de representar Mato Grosso do Sul e reforça o pedido de apoio. "Quero muito ganhar e concorrer ao Miss Brasil levando a faixa do nosso Estado. Sou a única modelo representando o Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal e de uma beleza ímpar. Conto muito com o voto de todos para que possamos chegar lá e representar nossa região com orgulho."

Universitária e dedicada

Além da carreira como modelo, Maria Gabriela também se dedica aos estudos. Ela é universitária e cursa Gestão Comercial na faculdade Unicesumar, em Aquidauana.

As votações para o concurso estão abertas até o dia 25 de março. Para garantir a participação da população e fortalecer sua candidatura, Maria Gabriela incentiva que os votos sejam feitos quanto antes.

O link para votação está disponível aqui:

[Vote em Maria Gabriela]