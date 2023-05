Atriz de MS participa de reality show nacional

Giovanna Zottino tem oito anos de carreira e já participou de espetáculos, shows de stand-up, programas de TV, propagandas e curtas-metragens / Divulgação

A atriz sul-mato-grossense Giovanna Zottino, de 26 anos, natural de Campo Grande, está entre os 10 participantes do reality show de atuação “Atua ou Surta”, exibido pela DiaTV e produzido pela Dia Estúdio, representando o Estado em uma produção nacional. Apresentado pela atriz e influenciadora Thalita Meneghim, o programa tem a direção geral de Rafa Dias, conta com os jurados Larissa Gloor e Diego Cruz, além da participação de Victor Meyniel como repórter de bastidores.

Os episódios são exibidos ao vivo no canal da Dia Estúdio, no YouTube, todas as quartas-feiras, às 18h (horário de MS), e ficam salvos na plataforma para serem assistidos em qualquer horário.

No reality, os atores são desafiados com provas de interpretação e gêneros variados, como novela e musical. A cada novo episódio, um dos participantes é apontado como o destaque positivo e os destaques negativos passam por um desafio eliminatório que terminará com um deles voltando para casa.

Giovanna foi escolhida entre atores do Brasil inteiro depois de enviar um vídeo de inscrição no qual se apresentava e mostrava sua trajetória cênica. “Participar do reality foi uma experiência de grande aprendizado, pois tive a oportunidade de me desafiar enquanto artista e trocar com atores de diferentes caminhadas. O nome do reality representa minha experiência: atuei e surtei bastante”, brinca a atriz, que esteve entre os vencedores dos primeiros dois desafios em grupo exibidos até o momento.

A trajetória de Giovanna Zottino

Atriz, comediante e criadora de conteúdo, Giovanna Zottino tem oito anos de carreira e já participou de espetáculos, shows de stand-up, programas de TV, propagandas e curtas-metragens. Ela passou por vários grupos de teatro em Campo Grande, estrelando comédias, dramas e peças infantis, mas devido à forte veia cômica, seu trabalho é mais pautado na comédia, com criação de personagens humorísticos, escrita voltada para esse gênero e stand-up comedy.

Além disso, Giovanna cria conteúdo e mostra seu trabalho nas redes sociais, onde conquistou um público de 199 mil pessoas no TikTok e 13 mil no Instagram, totalizando 212 mil seguidores, que lhe renderam mais de 2 milhões de curtidas e vários vídeos viralizados.