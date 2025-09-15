Acessibilidade

15 de Setembro de 2025 • 19:27

Cultura

Autor sul-mato-grossense leva obra poética sobre o Pantanal à 9ª FLIB

A obra "O Pantanal em Quatro Tempos" é voltada ao público infanto-juvenil

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 15:58

Escritor Percival Lelo Gomes / Arquivo pessoal

A literatura e o meio ambiente se encontram na 9ª edição da FLIB (Feira Literária de Bonito), que acontece entre os dias 17 e 21 de setembro de 2025, na Praça da Liberdade, com entrada gratuita. Entre os destaques da programação está o escritor Percival Lelo Gomes, de Campo Grande, que apresenta seu livro “O Pantanal em Quatro Tempos”, voltado ao público infanto-juvenil.

Com ilustrações do artista visual Wanick Correa, a obra convida o leitor a uma jornada poética pelo bioma pantaneiro, misturando literatura e educação ambiental. O livro retrata a aventura de quatro crianças que exploram o Pantanal por meio da metáfora dos tempos verbais — passado, presente, futuro e o tempo da ação — revelando os impactos da presença humana sobre a natureza.

"Mais do que um livro, 'O Pantanal em Quatro Tempos' é um convite à reflexão e um chamado à ação", destaca o autor, que também é poeta e defensor ambiental.

A proposta é conscientizar desde cedo sobre a necessidade de preservar um dos ecossistemas mais ricos do planeta. Através da poesia e de uma linguagem acessível, a obra promove o engajamento das novas gerações na causa ambiental.

O projeto conta com o apoio do professor Esmael Custódio e da professora Janyne Nogueira Ribeiro, e foi viabilizado por meio do FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul).

“O Pantanal em Quatro Tempos” mostra como a literatura pode ser ferramenta de resistência e educação, sem perder a beleza poética”, afirma Percival.

Além do lançamento na FLIB, o livro pode ser encontrado na Casa da Memória Raída, em Bonito, e na Casa do Artesão, em Campo Grande. Também está disponível para compra online pela plataforma Amazon.

A Feira Literária de Bonito é um dos principais eventos culturais do estado, reunindo autores regionais e nacionais, com uma programação voltada à valorização da leitura, da literatura e da identidade sul-mato-grossense.

Deixe a sua opinião

