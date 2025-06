Banda de música que transforma a vida das pessoas já formou corneteiro do EB

Banda Exaltation Brass (Exaltação do Bronze) está com inscrições abertas para interessados em aprender a tocar instrumentos / (Fotos acervo da Banda)

Atualmente, são 30 integrantes e os ensaios são todas as terças e sextas-feiras na sede da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, localizada na Rua Mario Trindade, 1.300, bairro Santa Terezinha, no período das 08h às 9h20.

A Banda Marcial Municipal Exaltation Brass está com inscrições abertas para as pessoas da faixa etária entre 9 a 17 anos, interessadas em aprender a tocar instrumentos musicais e fazer parte do grupo.

A Banda existe há 3 anos e meio e foi fundada no dia 20 de novembro de 2021. É conhecida pelo talento musical de seus componentes, porém, também, pela filosofia da gestão do Maestro Jeilson Freitas de Souza Ezidio: “A música transforma vidas”.

“Temos diversos exemplos de pessoas beneficiadas dentro do nosso grupo”, explica. Uma delas é Pedro Henrique da Silva Corrêa. Ele entrou no grupo na escola Érço Gomes, em 2017, quando tinha 13 anos de idade.

Pedro iniciou na com 13 anos de idade e hoje é Cabo Corneteiro do Exército Brasileiro e Instrutor de Música (Foto acervo pessoal)

“Comecei tocando trombone e, conforme o tempo foi passando, fui tocando outros instrumentos. Logo em seguida, toquei foi o eufônio (Bombardino), tuba, sempre na parte dos graves.”

Em 2023, entrou para o Exército, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate. Ele fez o teste para a banda e, saber ler partitura, foi decisivo. “Aprendi a ler na Banda Exaltation Brass, o que me fez conseguir ficar no Exército.”

Maestro Jeilson criou a Banda em 2021, e hoje está com inscrições abertas para novos integrantes (Fotos acervo pessoal)

Em 2004, Pedro Henrique foi convidado para fazer uma semana de treinamento para se tornar corneteiro do Exército. “Só que, com isso, eu já aproveitei para fazer o curso de formação de Cabo e deu certo”. Hoje, ele é instrutor e ensina música para outras pessoas, em Anastácio.

A Exaltation Brass (tradução Exaltação do Bronze), é uma instituição sem fins lucrativos e “sem qualquer ligação com setores ou órgãos públicos municipais, estaduais e federais. O maestro Jeilson Feitas, o fundador, é Licenciado em Música, Especialista em Neurociência da Música, Licenciado em Geografia, Mestre em Geografia, Especialista em tecnologias educacionais, Maestro na Escola E. Professora Dóris Mendes Trindade e Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Prof. Domingos V. Marcos, localizada na Aldeia Bananal, e na E. E Professora Estefana Centurion Gambarra, em Dois irmãos do Buriti.



A professora Muriele Ramires é responsável pelo corpo coreográfico. A sede provisória da Banda fica na Rua José Duarte, 20, Bairro Santa Terezinha. O objetivo é promover a cultura musical e formar novos músicos sem ônus de qualquer natureza.

Não há remuneração para os músicos, aprendiz e maestros. “O que temos é apoio logístico da Prefeitura de Aquidauana, numa parceria de alta relevância para participações em eventos festivo-culturais”, registra o maestro, ao apresentar agradecimentos pelos novos instrumentos e uniformes.

É possível aprender na Banda, a tocar Instrumentos de sopro, como trompete, trombone, euphonium bombardão, percussão, caixa, bumbo e prato.