Bloco Reggae celebra 13 anos e reúne mais de 700 pessoas na Plataforma Cultural

Divulgação

No último domingo (3), a Plataforma Cultural, em Campo Grande, foi palco da celebração de 13 anos do Bloco Reggae, com evento que reuniu mais de 700 pessoas e contou com mais de 8 horas de programação repleta de música e solidariedade. A comemoração trouxe as cores da bandeira jamaicana e se consolidou como um espaço de cultura e conscientização.

A realização foi viabilizada por meio do edital de Fomento a Ações Culturais da LPG (Lei Paulo Gustavo), promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

A solidariedade foi um dos destaques da ocasião. Durante o evento, o público doou mais de 60 peças de roupas e 65 quilos de alimentos não perecíveis, destinados a comunidades indígenas do estado. Para Diego Manciba, produtor cultural e organizador do evento, a ação social reflete o espírito do reggae. “O reggae é muito mais que música; é um estilo de vida que promove a inclusão, a paz e a solidariedade. Foi isso que buscamos mostrar para Campo Grande, comemorando os 16 anos do Rockers Sound System e os 13 anos do Bloco Reggae”, ressaltou Diego.

O evento também atraiu pessoas de diferentes perfis. Entre elas, o jornalista e comediante Daniel Gilmarcos, que acompanha o Rockers Sound System desde 2012. Segundo ele, a cena reggaeira vem crescendo na capital. “Eu costumo vir a alguns eventos do reggae, não só durante o ano mas, principalmente no Carnaval. O Bloco Reggae é um dos ativistas que mobilizaram o Carnaval de Campo Grande. Considero muito importante o movimento deles”.

Já para o barista Denilson Cardoso, que participou de um evento do gênero pela primeira vez, a experiência foi enriquecedora. “Acho necessário iniciativas como essa, que fogem do que a gente costuma ver pela cidade. Vejo que o público curte bastante e, com certeza, viria de novo pois achei tudo muito bem organizado”.