Bonito apresenta primeiro Plano Municipal de Cultura

Prefeitura de Bonito / (Foto: Divulgação)

Na próxima terça-feira, dia 23, a Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento de Cultura, realizará um evento marcante para a comunidade local. Trata-se da apresentação do primeiro Plano Municipal de Cultura, agendado para as 19 horas na Câmara Municipal.

Este plano representa um passo significativo no fortalecimento e na promoção das expressões culturais da cidade, oferecendo diretrizes claras para o desenvolvimento artístico e cultural de Bonito.

Autoridades, artistas e cidadãos estão convidados a participar desse momento histórico, que visa criar um futuro vibrante e diversificado para a cultura bonitense.