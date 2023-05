Bonito divulga programação da 7ª edição da Feira Literária

Poemas em volta de árvore na praça / Foto: Divulgação

Um dos festivais da cultura mais apreciado, a 7ª edição da Feira Literária de Bonito ganha uma data e programação confirmada pelo município. O encontro busca apresentar todas as formas da literatura.

A Praça da Liberdade será palco, entre 5 e 8 de julho, da edição que alia natureza e literatura. Estão confirmados artistas da nossa terra e nacionais.

Também serão propostas mesas de discussão e oficinas de criação e de formação de leitores, para professores, estudantes e público interessado, espetáculos de teatro e música.

Assim como na última edição, em 2021, será dada especial atenção ao público infanto-juvenil e seus professores e professoras que experimentaram as dificuldades do processo de ensino/aprendizagem durante a pandemia.

Confira o cronograma completo:

5 de julho

18h – Palco Principal

ABERTURA OFICIAL DA 7ª FLIB 2023

Cerimonial Ruberval Cunha

18h30 – Palco Principal

APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE BONITO

Coral da Melhor Idade

Banda Municipal de Bonito

20h – Palco Principal

Canta Bonito

21h – Palco Principal

Show: Geraldo Azevedo

6 de julho

7h30 – Praça da Liberdade

Intervenções Literárias – Ruberval Cunha

8h – Praça da Liberdade – Espetáculo Teatral

Grupo Teatral Circo do Mato

9h às 11h – Praça da Liberdade – Na praça com as escolas

Contação de histórias

Mamulengo, com Chico Simões

Jogos educativos e brincadeiras

9h às 11h – Sala Marâ’o

Oficina de formação – Ser humano e ser animal. Fábulas, visões e alegorias do saber (1º dia)

Ministrante: Prof. Biaggio D’Angelo (PPGAV – Instituto de Arte – Universidade de Brasília)

9h às 11h – Sala Hono’e

Oficina de criação: Rap em guarani – Oficina de Língua Materna Guarani (1º dia)

Ministrante: Ana Lúcia Rossate – MC Anarandà (Professora de Guarani, 1ª cantora de Rap em Guarani do Brasil, Digital Influencer e atriz)

13h30 – Praça da Liberdade

Intervenções Literárias – Ruberval Cunha

14h – Praça da Liberdade – Espetáculo Teatral

Grupo Teatral Circo do Mato

14h às 16h – Praça da Liberdade – Na praça com as escolas

Contação de histórias

Mamulengo, com Chico Simões

Jogos educativos e brincadeiras

14h às 16h – Sala Marâ’o

Filme Mulheres na Conservação

Documentário / 2022 / 50 min.

Direção: Paulina Chamorro e João Marcos Rosa

14h às 16h – Sala Hono’e

Oficina de criação: Fábrica de Poema

Ministrante: Caio Augusto Bertoni (Cuiabá, MT)

14h às 16h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Oficina de criação: Kokedamas e Haikais

Ministrante: Prof.ª Karina Vicelli – professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)

16h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Meninas de quinta-feira

17h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Mesa-Redonda – UBE/MS

André Luiz Alvez

James Jorge Barbosa Flores

Lucilene Machado

Neri da Costa Júnior

18h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Dedo de Prosa – Bate-papo com escritores e lançamento de livros

MC Anarandá

Flávio Adriano Nantes Nunes

Janet Zimmermann

Sylvia Cesco

19h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Conversa com o autor: A natureza e a literatura no Centro-Oeste

Caio Augusto Bertoni (Cuiabá, MT)

Mediação:

20h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Conversa com o autor: Terra, água, sol e chuva

Paulliny Tort

Mediação:

21h – Palco Principal

Bro MC’s (MS)

22h – Palco Principal

Maria Alice (MS)

7 de julho

7h30 – Praça da Liberdade

Intervenções Literárias – Ruberval Cunha

8h – Praça da Liberdade – Espetáculo Teatral

Grupo Teatral Circo do Mato

9h às 11h – Praça da Liberdade – Na praça com as escolas

Contação de histórias

Mamulengo, com Chico Simões

Jogos educativos e brincadeiras

9h às 11h – Sala Marâ’o

Oficina de formação: Ser humano e ser animal. Fábulas, visões e alegorias do saber (2º dia)

Ministrante: Prof. Biaggio D’Angelo (PPGAV – Instituto de Arte – Universidade de Brasília)

9h às 11h – Sala Hono’e

Oficina de criação: Rap em guarani – Oficina de Língua Materna Guarani (2º dia)

Ministrante: Ana Lúcia Rossate – MC Anarandà (Professora de Guarani, 1ª cantora de Rap em Guarani do Brasil, Digital Influencer e atriz)

13h30 – Praça da Liberdade

Intervenções Literárias – Ruberval Cunha

14h – Praça da Liberdade – Espetáculo Teatral

Grupo Teatral Circo do Mato

14h às 16h – Praça da Liberdade – Na praça com as escolas

Contação de histórias

Mamulengo, com Chico Simões

Jogos educativos e brincadeiras

14h às 16h – Sala Marâ’o

Filme: Piripkura

Documentário /2017 / 1h 21m

Direção: Bruno Jorge, Mariana Oliva, Renata Terra

14h às 16h – Sala Hono’e

Oficina de criação: AldrAVEando: Manoel de Barros em língua de ave e de criança

Denise Silva e Flávia Rodht

15h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Apresentação do projeto: Um percurso pela escrita feminina no Mato Grosso do Sul

Edilaine Rodrigues Rocha

Ana Julia Souza Silva Leite

Ana Laura Dias Garcia

Maria Clara Narciso Maciel

Alunas do Curso Técnico em Informática para Internet do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

16h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Mesa-redonda – Mulherio das Letras

Adrianna Alberti

Diana Pilatti

Joseane Francisco

Tânia Souza

Mediação:

17h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Palestra: Sinhozinho – devoção e fé em Bonito-MS

Ministrante: Álvaro Banducci Jr. – Antropólogo/ UFMS.

18h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Dedo de Prosa – Bate-papo com escritores e lançamento de livros

Prof. Wanderson

Maristela Benites

Simone Mamede

Kamila Drieli

Pedro Kemp

19h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Conversa com o autor: É preciso rugir para ouvir?

Micheliny Verunschk

Mediação:

20h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Conversa com o autor: A palavra atravessa a mata

Joca Reiners Terron

Mediação:

21h – Palco Principal

Mel Duarte (SP)

22h – Palco Principal

Palestra-show: Elisa Lucinda (RJ)

8 de julho

7h30 – Praça da Liberdade

Intervenções Literárias – Ruberval Cunha

8h – Praça da Liberdade – Espetáculo Teatral

Grupo Teatral Circo do Mato

9h às 11h – Praça da Liberdade – Na praça com as escolas

Contação de histórias

Mamulengo, com Chico Simões

Jogos educativos e brincadeiras

9h às 11h – Sala Marâ’o

Oficina de formação: Oficina de conto para professores de ensino fundamental

Ministrante: Henrique Pimenta

9h às 11h – Sala Hono’e

Oficina de criação: Oficina de escrita – Abrindo brechas no cotidiano – público adulto (1ª parte)

Ministrante: Febraro

14h às 16h – Sala Marâ’o

CURTAS DE MS (tempo total 1h20 min)

Campo Grande das Araras

Doc. / 2021 / 27 min.

Direção Lu Bigatão

Jeroky Gwasu – Grande Canto

Doc. / 2020 / 11 min.

Direção: Michele Perito Concianza Kaiowá

Sinopse: Ritual sobre o Grande Canto Kaiowá realizado nas Aldeias Panambizinho e Panambi em MS.

Cerrado além da nevoa

Doc. / 2013 / 27 min

Direção: Christian Spencer, Marc Egger, Gibby Zobel

CURTAS VENCEDORES DO CINE AVES (15 min. / 2021)

A poesia das aves

Direção: Luiz Felipe Pereira Mendes

Sinopse: inspirado no grande poeta Manoel de Barros, que em sua forma de escrever conseguiu atribuir uma riqueza enorme às aves e à natureza.

A beleza da natureza e pássaros do sul do estado

Direção: Gabrielli Rodrigues da Silva.

Sinopse: Fiz breves passeios ao redor da cidade, em minha

Meu lindo sonho

Direção: Kariny Kaori Shikasho

14h às 16h – Sala Hono’e

Oficina de criação: Oficina de escrita – Abrindo brechas no cotidiano – público adulto (2ª parte)

Ministrante: Febraro

15h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Mesa-redonda: Escrevivências negras

Alessandra Coelho

Leila Aparecida da Silva

Sirlene Jacquie de Paula Silva

Raquel M. S. Correa

Romilda Pizani

16h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Apresentação: Aves extraviadas

Casa de Ensaio

17h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Dedo de Prosa – Bate-papo com escritores e lançamento de livros

Claudia Geigher

Gicelma Charosky

Jaceguara Dantas

Beto Seabra

Cacá Soares

Zelito Passos

Antônio Pitanga

18h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Palestra:

Marlei Sigrist

19h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Palestra: A natureza na literatura sul-mato-grossense

Ministrante: Raquel Naveira

20h – Espaço Fala Natureza (lounge)

Conversa com o autor: A voz contemporânea e a natureza

Daniel Galera

Mediação:

21h – Palco Principal

Erika Espíndola (MS)

22h – Palco Principal

Toni Garrido (RJ)