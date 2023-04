Caravana da Fundação de Cultura vai a Coxim para a emissão de carteiras do artesão

Divulgação

A equipe da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul estará em Coxim na quarta (12) e quinta-feira (13) para emissão de Carteira Nacional do Artesão. A emissão do documento acontece na rua Antônio Albuquerque, 100, Centro A equipe estará no local das 8h30 às 15h.

Para confecção da carteira, o artesão precisa apresentar no ato da inscrição: RG, CPF, Comprovante de Residência, uma foto 3x4, uma peça pronta e uma peça para demonstração do pleno saber.

Emitida pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE), por meio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), a Carteira Nacional do Artesão é uma identificação nacional para artesãos de todo o Brasil. O documento tem abrangência nacional e oferece diversos benefícios, como isenção de imposto ao participar de feiras ou vendas para outros Estados, descontos para compras em alguns estabelecimentos comerciais, possibilidade de comercialização em determinados espaços, como a Casa do Artesão.

A carteira é gratuita e é emitida após o registro do artesão no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab). Para confirmação do registro, o artesão passa por uma prova de habilidades técnicas, cuja aprovação é da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Para Katienka Klain, Gerente de Atividades Artesanais da FCMS, “é muito importante que os artesãos possuam suas carteiras, elas abrem portas do comércio, os possibilita participar de feiras e nos ajudam a mensurar esse universo do artesanato de Mato Grosso do Sul”.

As prefeituras que tiverem interesse no atendimento devem entrar em contato com a Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais pelo telefone (67) 3316-9107 ou 3316-9152, além do e-mail artesanato.fcms@gmail.com.