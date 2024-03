Centro Cultural José Octávio Guizzo reabre as portas

Governo de MS

O Centro Cultural José Octavio Guizzo, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), reabre suas portas para a para a comunidade sul-mato-grossense com festividades nos dias 2 e 3 de abril. O público será recepcionado com performances feitas especialmente para resgatar a memória das personalidades homenageadas pelo centro cultural.

A lista conta com Aracy Balabanian, Rubens Corrêa, Conceição Ferreira, Wega Nery e Ignês Corrêa da Costa, estabelecendo um novo marco para essa nova fase de modernização deste importante espaço artístico do de Mato Grosso do Sul e o retorno do fomento cultural de Campo Grande.

A reinauguração do centro no dia 2 de abril será aberta para autoridades e convidados, e no dia 3 o público poderá conferir tudo o que o espaço tem a oferecer tanto para a comunidade artística como para os visitantes do local.

"A entrega do Centro Cultural José Octavio Guizzo vai ser mais um marco na cultura de Mato Grosso do Sul. Acreditamos que com mais essa unidade da FCMS as ações culturais vão ficar cada vez mais amplas, com espetáculos, oficinas e exposições no nosso centro", afirmou o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes.

E para começar este momento ímpar de reabertura do requisitado Teatro Aracy Balabanian, subirá ao palco a famosa Cia Cênica Nau de Ícaros com o espetáculo 'A verdadeira história do Barão'. A peça traz como tema realidades fantásticas, imaginação, cooperação e superação através de aventuras da literatura fabular universal e práticas da arte teatral e circense.