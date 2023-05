Clássico do faroeste será exibido no Museu da Imagem e do Som na terça-feira

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o coletivo de cinema “A Boca Filmes”, recebe o cineclube temático "Era uma vez o faroeste", que apresentará seis sessões com variados filmes do gênero que dá nome ao projeto e que perpassam os mais relevantes estilos, diretores, épocas e regiões nos quais esse tipo fílmico se desenvolveu.

Nesta edição, a terceira da série, nesta terça-feira, 2, às 19h, será exibido o filme “Por um punhado de dólares”, de Sérgio Leone (EUA/1964/Drama/livre/99’), de forma gratuita. No filme um forasteiro chega a uma cidade dividida pela guerra entre duas facções. Ele decide, então, negociar sua letalidade com ambos os lados, intentando lucrar cifras exorbitantes com aqueles que desejam contratá-lo para matar. Haverá uma apresentação antes do filme e um debate sobre o filme no final.

A Boca filmes é um coletivo formado por ex-estudantes do curso de graduação em Audiovisual da UFMS. Desde a sua criação, em 2022, vem produzindo diversos eventos culturais na cidade de Campo Grande e está, ininterruptamente, com ciclos de cineclubes temáticos e projetos de ensino sendo realizados pela capital. Esta já é a sua segunda parceria com o MIS.

Mais informações podem ser encontradas na página de Instagram @abocafilmes. Verifique a classificação indicativa dos filmes na programação.