Festa da Linguiça de Maracaju terá quatro dias de duração

A 27ª edição da Festa da Linguiça de Maracaju, uma das festividades mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, começa nesta sexta-feira,28 e terá quatro dias de shows, atividades culturais e gastronomia regional. Com apoio do Governo do Estado, a dupla Munhoz e Mariano abre a festa hoje, com show gratuito.

No sábado,29, haverá almoço e a noite show da dupla Gian e Giovani. No domingo,30 o show é de Yasmin Santos. O evento será encerrado com almoço na segunda (1°).

O evento é um dos maiores da gastronomia do estado, responsável por atrair milhares de visitantes para o município, além de aquecer a economia local, oportuniza trabalhos temporários e dá visibilidade ao município.

A festa é realizada no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza. Há grande expectativa de público para os quatro dias da festa, já que em anos anteriores mais de 25 mil pessoas frequentaram o local. A organização ainda espera vender 20 toneladas de linguiça.

Com características únicas, a linguiça de Maracaju deu origem a tradicional Festa da Linguiça que há 26 anos movimenta a economia não só do município, mas de todo Estado. Outro marco, foi no ano de 1997, quando entrou para edição anual do livro do Guinness Book, como a maior linguiça do mundo feita de uma tripa única do boi, com 31 metros.

No ano de 2016, uma nova conquista: o selo de Indicação Geográfica (IG) emitido pelo Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), garantiu a iguaria, proteção contra falsificações de origem e produção.

Festa da Linguiça

Criada em 1994, a Festa da Linguiça nasceu de um projeto do Rotary Club de Maracaju que buscava divulgar e valorizar a iguaria mais famosa da cidade. Os anos passaram e parcerias sendo firmadas, com isso o evento alcançou proporções internacionais, atraindo turistas de várias partes do Brasil e do exterior.

A parte gastronômica foi unida a outros atrativos como shows nacionais, exposição de veículos, máquinas e implementos, parque de diversões, artesanato, o que transformou a festa em um dos principais eventos turísticos de Mato Grosso do Sul.

A linguiça é preparada somente com carnes de primeira e temperada com ingredientes tradicionais misturados a itens curiosos, como o suco de “laranja azeda”, por exemplo, o que torna único o sabor dessa iguaria.

O preparo é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo do charque.

A 27º da Linguiça de Maracaju é organizada pelo Rotary Club de Maracaju, Casa da Amizade com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de MS, e Prefeitura de Maracaju, além de parceiros da iniciativa privada.

O festival gastronômico tem caráter filantrópico e toda a renda é distribuída para as entidades socioassistenciais do município. Uma das entidades beneficiadas em anos anteriores é o Hospital Soriano Corrêa da Silva que recebeu mais de R$ 420 mil em investimentos. Também já foram beneficiados projetos sociais da PM (Polícia Militar) na cidade.