ComeÃ§a hoje a Semana do ArtesÃ£o em MS

Daniel Reino, Setesc

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), organiza de 19 a 25 de março de 2025 a 17ª Semana do Artesão em diversos locais da cidade. A programação completa pode ser conferida no site http://mscultural.ms.gov.br. O evento é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Secretaria Executiva de Cultura e Sebrae/MS.

Os eventos ocorrerão no Bioparque Pantanal, no Armazém Cultural, em escolas públicas de Campo Grande, na Morada dos Baís e na Assembleia Legislativa. A programação inclui a Feira de Artesanato "Mãos que Criam", Noite Cultural com homenagens, Rodada de Negócios, exposições de artesanato, atrações culturais, oficinas para crianças e adultos, além de palestras.

A Semana do Artesão é realizada em alusão ao Dia do Artesão (19 de março), com o objetivo de fortalecer o setor artesanal do estado e consolidá-lo como uma atividade econômica sustentável que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

A programação de 2025 contará com a inauguração da primeira filial da Casa do Artesão de MS, localizada no Bioparque Pantanal, um dos principais pontos turísticos da capital. A cerimônia ocorrerá no dia 19 de março, às 10h, e visa impulsionar as vendas do artesanato sul-mato-grossense, gerando renda para os artesãos locais. Como parte da celebração, haverá apresentações culturais da Fábrica do Som, às 10h, e de Evelyn Lechuga, às 11h, com acesso gratuito ao público.

No Armazém Cultural/Feira Central, a Feira de Artesanato "Mãos que Criam" acontecerá de 19 a 23 de março, das 14h às 22h. A abertura oficial será no dia 19, às 18h, com homenagens aos artesãos Josefa Mazarão, Rosenir Batista e Jane Clara Arguello. Em seguida, às 19h, o Hino de Mato Grosso do Sul será executado pelo mestre cururueiro Sebastião Souza Brandão e seu neto, Bruno Santos. Às 19h30, o grupo Ipê de Serra se apresentará. O evento tem como objetivo divulgar e comercializar o artesanato regional, além de promover a gastronomia local. Em 2025, a feira contará com a participação de oito etnias indígenas de MS e exposição de artesanato de 16 municípios do interior.

As oficinas de artesanato para crianças e adultos ocorrerão no Armazém Cultural/Feira Central e serão gratuitas e abertas ao público. Os temas abordados incluem modelagem em biscuit, tecelagem tradicional, cerâmica utilitária, papel machê para o público infantil, modelagem de bonecas em cerâmica e criação de biojoias. As inscrições poderão ser feitas no local, e a programação completa estará disponível nas redes sociais da FCMS.

Já as oficinas de artesanato indígena terena e viola de cocho serão realizadas em escolas públicas da capital, direcionadas exclusivamente aos alunos. A iniciativa, promovida pela Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS, busca aprofundar os conhecimentos dos estudantes sobre o artesanato tradicional por meio de mestres renomados, como Rosenir Batista e Sebastião Brandão. As atividades ocorrerão de 19 a 21 de março.

No dia 20 de março, das 8h às 12h30, o Sebrae/MS sediará a Rodada de Negócios, promovendo encontros entre 10 lojistas de artesanato de várias partes do Brasil e artesãos de Mato Grosso do Sul. Após o evento, os empresários visitarão a Feira "Mãos que Criam".

Ainda no dia 20, a partir das 19h, a Assembleia Legislativa de MS realizará a Sessão Solene "Conceição dos Bugres", homenagem anual dos deputados estaduais aos artesãos do estado.

No dia 21 de março, a partir das 16h30, será realizada a palestra "Políticas Públicas para o Artesanato", na Feira "Mãos que Criam". O evento contará com a participação de um representante do Programa do Artesanato Brasileiro, do governo estadual e do Sebrae, abordando políticas públicas voltadas ao setor nas esferas estadual e nacional.

Já no dia 22 de março, a Morada dos Baís sediará o tradicional "Café na Praça", a partir das 8h. Anualmente promovido pela Associação da Praça dos Imigrantes, o evento ocorre como um momento de confraternização entre artesãos e a comunidade. Em razão da reforma da Praça dos Imigrantes, a edição de 2025 será realizada na Morada dos Baís, atual sede da Associação.

Todos os eventos da 17ª Semana do Artesão são gratuitos e abertos ao público.