Confira a programação da última semana do Campão Cultural

Karina Lima, assessoria

O Campão Cultural está de volta com uma programação gratuita que reúne música, arte urbana, teatro, dança e muito mais. O evento, que começou no dia 27 de março, segue nesta semana com uma intensa programação até o dia 6 de abril, promovendo atividades em diversos pontos da cidade.

O Pantanal Film Festival continua com exibições diárias até o dia 5 de abril, a partir das 18 horas, no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, terceiro andar. Além disso, a oficina de audiovisual com o coletivo Koa Kuera ocorre de terça a sábado, ao longo de todo o dia.

Nesta quarta-feira (2), será realizada a performance de dança "Procedimento #6", com Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, às 15 horas, no anfiteatro da UEMS, como parte do Circuito Universidades, que levará arte e cultura para a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

O Circuito Universidades busca proporcionar aos acadêmicos um mergulho na cultura regional sul-mato-grossense, além de destacar expressões da cultura urbana, periférica e de rua, fortalecendo o acesso e a valorização das manifestações artísticas locais.

Na quinta-feira (3) e sexta-feira (4), a programação cultural contará com diversas atividades em diferentes locais. Na quinta-feira (3), na UEMS, serão realizadas Vivências Artísticas com artistas visuais às 9h, 15h e 19h30; espetáculo de circo "Apoeme-se", com Jr Circus, às 8h30; performance de Hip Hop com o coletivo A(S)eita, às 10h30; espetáculo "O Bem Amado", com a Cia Fulano Di Tal, às 15h; espetáculo com Berbéla Mortiz – "Che Rohyhu – Cartas de Amor às Mulheres da América Latina", às 19h; e show nacional com Alzira E+Corte, às 20h.

O Circuito UEMS continua na sexta-feira (4), com show de Marcos Assunção às 9h30; espetáculo de circo com a Cia Caxangá às 15h; e o espetáculo do coletivo Oriente-se, "O Legítimo Pai da Bomba Atômica", às 20h. Todas as atrações serão realizadas no teatro de arena da UEMS e no anfiteatro.

Na sexta-feira (4), a programação segue das 8h às 12h, no Teatro Glauce Rocha, com o espetáculo de circo "O Grande Salto" e o show "Maria Alice canta Paulo Simões". Já à noite, a partir das 18h, na UFMS, haverá uma performance de Hip Hop com o Coletivo Orla Hip Hop; espetáculo de dança com Isa Yasmin Cia de Dança; show musical com Dani Black; e o espetáculo teatral "Prometeu Conectado", do Núcleo de Estudos da Cena Contemporânea.

Já na UFMS, na quinta-feira (3), haverá o espetáculo de circo "O Grande Salto", com João Rocha, às 9h, na Concha Acústica; o espetáculo teatral do grupo Sobrevento, "Cadê o Sobrevento"; e o show da cantora Maria Alice canta Paulo Simões, no Anfiteatro Luís Felipe de Oliveira, no Bloco 23.

Na sexta-feira (4), a UFMS recebe o espetáculo teatral da Cia Núencena, "Prometeu Conectado", às 9h, no Teatro Glauce Rocha; performance de Hip Hop com o coletivo Orla Hip Hop, na Concha Acústica, às 15h; espetáculo de dança da Isa Yasmin Cia de Dança, "Encontro das Tribos", na rampa do Teatro Glauce Rocha, às 18h; e o show de Dani Black, "Uma Cidade Chamada Eu Mesmo (Parte 1)", às 19h, no Teatro Glauce Rocha.

Seguindo a programação geral, na quinta-feira (3), continua a exposição "Elos", no Centro Cultural José Octávio Guizzo, aberta à visitação das 7h30 às 21h, até o dia 6 de abril, e a exposição "Urban Sketchers", no MIS, das 7h30 às 21h, até o dia 27 de abril. Na sexta-feira (4), começam as batalhas no Palco da Orla Morena, com a Mostra Competitiva de Passinhos de Flashback, às 18 horas. Às 19 horas, acontece o projeto "Catedral Erudita", com a Orquestra Indígena, na Igreja São João Batista, no Coophasul.

Ainda na sexta-feira (4), no Palco da Praça do Rádio, às 17 horas, é a vez do Bloco de Carnaval Bojo Malê; às 18h30, a performance de Hip Hop "Cotidiano Difícil"; às 20 horas, show "Desenho em Aquarela", com Jacqueline Costa; e, fechando a programação do dia, às 21h30, show "Mental Abstrato – Do Jazz ao Hip Hop".

No sábado (5), será realizado o MS Geek, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, a partir das 13h, com concurso de Cosplay, Just Dance, curso de K-Pop, campeonato de videogame e batalhas. Às 15h, no Teatro Aracy Balabanian, será encenado o espetáculo de circo "Mixicirquinho", com a Palhaça Mixirica.

Também no Teatro Aracy Balabanian, às 19 horas, será apresentado o espetáculo de dança "Experimento Abohra". No Palco da Orla Morena, às 18 horas, será realizada a Batalha Ballroom Kiki Ball. Às 19 horas, mais um "Catedral Erudita", com o Quinteto de Metais Ipê do Cerrado e o Coro Lírico Cantarte, na Igreja Imaculado Coração de Maria, no Carandá Bosque.

A programação no Palco da Praça do Rádio começa às 16h, com apresentação de capoeira com Mestre Liminha e o Grupo Conterrâneo Capoeira. Às 17 horas, será a vez do Bloco de Carnaval Cordão da Valu; às 18h30, a performance de Hip Hop "Revivarte"; às 19h30, desfile de moda autoral; às 20h30, DJ Magão; e, às 21h30, show com Os Garotin.

No domingo (6), último dia do Festival Campão Cultural, as atrações começam às 8h, com o Campeonato de Skate na Pista do Parque das Nações Indígenas. Às 14h, ocorre o Sound System "Vamo Apelá". No Palco da Orla Morena, às 14h, acontecem a Batalha de Breaking e a Batalha de MCs (Coletivo da Leste). No Teatro Aracy Balabanian, às 19 horas, será encenado o espetáculo teatral "Auto da Compadecida", com o Grupo Maria Cutia de Teatro. Na Praça Maria Fumaça, às 17h, será a vez do Coletivo Sound System e Coletivo Rockers Sound System.

A programação se encerra na Praça do Rádio. A partir das 17 horas, começam as atividades com apresentação de capoeira "Puxada de Rede e a Consciência Ambiental" e apresentação cultural da Escola de Capoeira Grupo Memória Formada Pindorama. Às 17h30, acontece a performance de Hip Hop "Ecos da Periferia"; às 18h30, show com Codinome Winchester; às 20h, show com Marina Peralta, que convida Brisa Flow, encerrando o festival às 21h30.