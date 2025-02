Crianças de Corumbá e Ladário podem participar de atividades circenses na UFMS

Divulgação

De hoje, dia 10 ao dia 14 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para a ação Pequeños Pantaneiros, desdobramento do projeto de extensão Los Pantaneiros, do Câmpus do Pantanal (CPan).

As atividades circenses e de movimentação corporal são gratuitas e voltadas às crianças de 6 a 10 anos de Corumbá e Ladário. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas de forma presencial na sala B3, na Unidade 1 do CPan, das 14h às 17h.

As crianças serão divididas em duas turmas, sendo a primeira para os pequenos de 6 a 8 anos, das 17h10 às 18h, e a segunda para as crianças de 8 a 10 anos, das 18h10 às 19h, às segundas e quartas-feiras. São 30 vagas, divididas para alunos de escolas públicas e para a comunidade universitária. As atividades serão realizadas no Laboratório de Cultura Lúdica, Educação Física e Esporte do CPan.

O professor e coordenador do projeto, Rogério Zaim, comenta que o Los Pantaneiros busca apresentar e ampliar o repertório dos conteúdos que podem ser ensinados em uma aula de Educação Física, além de representar uma vivência prazerosa, diversa e inclusiva.

“Oportunizar a vivência de uma atividade que é prazerosa, que não é excludente e também não ‘binária’, no circo não existe atividade determinada por gênero, a pessoa escolhe o que deseja fazer. Durante muito tempo me pediram para oferecer algo semelhante para crianças, assim no ano de 2023 surgiu o Pequeños Pantaneiros, com atividades semanais oferecidas para crianças. Já passaram pelo ‘picadeiro’ do CPan em torno de 30 crianças”.

O egresso do curso de Educação Física do CPan Paulo Guilherme Stral participou dos Pequeños Pantaneiros como monitor e relembra com carinho as atividades desenvolvidas com as crianças.

“Nós tínhamos as crianças como um desafio. Além da gente pesquisar a evolução corporal daquelas crianças, cada uma em específico, a gente também tinha o prazer de cuidar e ver a felicidade delas, desafiando o próprio corpo, vendo o que poderiam fazer com aqueles instrumentos, fazendo uma nova acrobacia de solo, podendo utilizar do tecido, que é um número aéreo. Era de se encantar, os pais acompanhavam também porque muitos esperavam ali, vendo as crianças cumprirem os desafios que nós colocávamos para elas, era uma coisa muito linda de se ver”.

“Ao passar dos meses, percebemos que as crianças não só estavam mais confiantes, mais alegres, como também notamos a própria evolução corporal. E quando a gente diz evolução corporal, não está falando apenas da evolução física, mas sim mental, porque eram crianças mais confiantes, que chegaram para a gente com medo de altura, de se quebrarem, se machucarem e saíram no final do projeto crianças mais alegres, mais sociáveis, muito mais tranquilas em relação ao que chegaram. Então, foi uma coisa notória, conseguimos ver essa evolução completa dentro desse período”, comenta Stral.

Para os pais que estão pensando em matricular os pequenos, o egresso reforça o convite. “Acredito que a palavra é ‘dê asas’. Para a criatividade, para explorar esse mundo, para explorar o seu corpo e eu tenho certeza que seu filho vai adorar muito, muito mesmo o projeto. Dê essa confiança, seu filho vai mostrar o que é evolução corporal, o que é uma evolução mental, o que é você ver o seu filho mais sociável e mais comportado. Dê asas ao seu filho para que ele possa explorar esse mundo dentro da UFMS, explorar o projeto, o próprio corpo e criar autoconfiança”.